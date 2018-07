Legrand : recommandation 'Achat' confirmée par Oddo BHF

31/07/2018 | 12:14

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation Achat sur le titre Legrand, après la publication par le groupe de ses résultats trimestriels, estimant que 'le momentum devrait rester favorable, avec la mise en place d'une histoire de croissance, tant en termes organique qu'à travers le M&A'.



'Sans surprise, Legrand a confirmé 'pleinement' ses objectifs 2018, à savoir une croissance organique de 1-4% (consensus à 3.9%) et une marge d'EBITA ajustée (avant impact des acquisitions) de 20-20.5% (consensus 20.5%). Le haut de fourchette implique un environnement économique en ligne avec l'actuel et le bas une dégradation de ce dernier. Le change devrait peser à hauteur de -3.5% en 2018 (vs - 5% précédemment), après -6.5% au S1 et l'effet embarqué des acquisitions sera de 7.5% du chiffre d'affaires. Le groupe devrait revoir à la hausse ses objectifs 2018 lors de la publication des résultats T3', anticipe Oddo BHF.



L'analyste confirme par ailleurs son objectif de cours de 78 euros, soit un upside de 22%.





