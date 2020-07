Legrand : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Legrand (Paris:LR) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 112 607 titres

- 18 238 210,81 €

Au cours du premier semestre 2020, il a été négocié un total de :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 7 504

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 7 531

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 216 621 titres pour 142 296 978,66 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 143 627 titres pour 138 538 429,24 €

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 39 613 titres

- 22 028 507,31 €

Au cours du second semestre 2019, il a été négocié un total de :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 462

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 741

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 172 869 titres pour 77 417 308,62 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 154 756 titres pour 76 352 891,15 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres

- 7 000 000 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 7,504 2 216 621 142 296 978.66 7,531 2 143 627 138 538 429.24 02/01/2020 1 29 2 117.00 56 14 000 1 028 160.00 03/01/2020 108 16 000 1 172 000.00 61 13 914 1 021 705.02 06/01/2020 80 14 041 1 021 061.52 59 13 000 949 260.00 07/01/2020 60 17 430 1 275 353.10 55 14 509 1 063 944.97 08/01/2020 62 22 000 1 583 120.00 61 20 764 1 502 275.40 09/01/2020 74 19 000 1 388 140.00 77 19 500 1 431 300.00 10/01/2020 143 18 699 1 360 726.23 36 10 000 730 500.00 13/01/2020 105 21 301 1 542 618.42 44 16 000 1 161 920.00 14/01/2020 54 22 000 1 581 580.00 53 23 900 1 722 473.00 15/01/2020 22 6 000 435 720.00 22 7 000 509 320.00 16/01/2020 47 19 000 1 374 460.00 39 16 158 1 171 939.74 17/01/2020 - - - 84 19 842 1 453 029.66 20/01/2020 46 15 000 1 094 250.00 42 9 000 659 160.00 21/01/2020 80 23 000 1 666 350.00 - - - 22/01/2020 55 16 000 1 154 720.00 18 12 000 872 280.00 23/01/2020 84 24 094 1 732 117.66 56 24 000 1 728 240.00 24/01/2020 - - - 90 24 850 1 812 807.50 27/01/2020 116 24 000 1 737 840.00 28 12 000 871 920.00 28/01/2020 23 9 000 650 070.00 55 15 000 1 086 750.00 29/01/2020 9 3 002 218 875.82 51 24 000 1 767 360.00 30/01/2020 71 24 000 1 767 600.00 25 11 049 815 305.71 31/01/2020 74 24 000 1 764 240.00 51 14 205 1 048 329.00 03/02/2020 20 5 000 364 200.00 45 12 795 935 442.45 04/02/2020 10 4 000 293 880.00 61 20 000 1 473 600.00 05/02/2020 44 21 000 1 547 910.00 59 18 000 1 335 780.00 06/02/2020 56 20 000 1 470 200.00 34 11 000 810 590.00 07/02/2020 51 14 218 1 039 620.16 37 16 000 1 172 640.00 10/02/2020 57 12 503 915 594.69 41 14 000 1 026 900.00 11/02/2020 56 20 000 1 475 400.00 68 22 000 1 625 140.00 12/02/2020 43 19 000 1 393 080.00 44 16 000 1 176 320.00 13/02/2020 3 2 426 178 044.14 77 26 000 1 941 160.00 14/02/2020 7 2 000 151 740.00 3 1 000 76 260.00 17/02/2020 - - - 14 2 000 153 600.00 18/02/2020 65 19 216 1 470 984.80 8 4 000 308 080.00 19/02/2020 15 6 000 460 200.00 61 17 864 1 375 349.36 20/02/2020 26 8 013 619 725.42 20 9 000 698 670.00 21/02/2020 57 12 987 1 000 258.74 29 10 000 773 500.00 24/02/2020 91 26 000 1 970 800.00 - - - 25/02/2020 111 30 500 2 285 670.00 57 23 000 1 727 530.00 26/02/2020 82 26 000 1 895 920.00 76 28 000 2 061 080.00 27/02/2020 78 32 000 2 338 560.00 46 13 000 953 940.00 28/02/2020 91 34 500 2 403 960.00 16 6 000 420 660.00 02/03/2020 98 37 300 2 558 780.00 98 32 000 2 218 880.00 03/03/2020 85 29 970 2 081 116.80 101 38 000 2 649 740.00 04/03/2020 88 38 500 2 661 120.00 108 31 600 2 190 196.00 05/03/2020 102 39 000 2 656 680.00 41 8 000 554 480.00 06/03/2020 124 40 000 2 625 200.00 21 7 000 464 380.00 09/03/2020 87 27 000 1 646 460.00 46 16 000 994 720.00 10/03/2020 94 39 985 2 503 860.70 66 33 000 2 081 640.00 11/03/2020 108 47 700 2 975 526.00 103 37 000 2 323 600.00 12/03/2020 63 45 000 2 551 050.00 - - - 16/03/2020 32 50 000 2 363 000.00 54 25 000 1 286 250.00 17/03/2020 14 5 000 254 650.00 62 25 000 1 350 000.00 18/03/2020 21 15 000 783 450.00 1 756 42 865.20 19/03/2020 17 2 500 127 475.00 1 5 000 276 500.00 20/03/2020 - - - 64 28 565 1 570 789.35 23/03/2020 19 20 000 996 000.00 31 15 000 767 550.00 24/03/2020 - - - 75 18 256 1 046 799.04 25/03/2020 21 7 500 414 225.00 4 2 500 152 250.00 26/03/2020 101 22 000 1 280 620.00 146 47 500 2 814 850.00 27/03/2020 239 54 000 3 165 480.00 41 10 191 611 969.55 30/03/2020 119 26 904 1 535 142.24 154 34 000 1 953 640.00 31/03/2020 110 17 571 1 025 443.56 144 27 000 1 586 250.00 01/04/2020 298 57 525 3 304 811.25 209 42 000 2 440 200.00 02/04/2020 142 38 365 2 152 276.50 196 41 000 2 316 500.00 03/04/2020 73 14 409 819 872.10 58 15 147 865 802.52 06/04/2020 8 4 000 232 880.00 133 29 000 1 703 750.00 07/04/2020 177 45 000 2 706 750.00 190 36 967 2 258 314.03 08/04/2020 156 35 000 2 079 700.00 135 30 583 1 823 970.12 09/04/2020 212 43 000 2 533 130.00 141 43 219 2 557 700.42 14/04/2020 89 19 000 1 139 620.00 117 30 000 1 809 300.00 15/04/2020 201 47 000 2 738 690.00 - - - 16/04/2020 7 1 600 91 680.00 12 2 000 116 580.00 17/04/2020 30 6 000 354 600.00 185 47 000 2 784 750.00 20/04/2020 106 31 000 1 831 480.00 58 20 000 1 184 000.00 21/04/2020 144 45 200 2 581 824.00 4 1 000 58 500.00 22/04/2020 - - - 111 37 000 2 137 120.00 23/04/2020 40 9 574 563 621.38 124 30 358 1 805 693.84 24/04/2020 120 25 708 1 516 772.00 13 4 000 237 040.00 27/04/2020 21 10 776 638 478.00 81 23 000 1 366 430.00 28/04/2020 - - - 122 33 135 2 014 939.35 29/04/2020 - - - 98 28 865 1 816 474.45 30/04/2020 108 28 000 1 756 720.00 28 7 000 447 440.00 04/05/2020 86 28 000 1 674 960.00 8 2 000 120 900.00 06/05/2020 54 11 000 639 650.00 - - - 07/05/2020 68 21 000 1 193 640.00 74 14 000 801 220.00 08/05/2020 - - - 87 23 000 1 352 400.00 11/05/2020 46 13 127 774 361.73 24 4 121 245 941.28 12/05/2020 68 15 000 886 950.00 65 23 000 1 366 660.00 13/05/2020 81 25 000 1 463 500.00 42 11 074 653 255.26 14/05/2020 88 25 000 1 440 750.00 47 13 000 752 960.00 15/05/2020 52 16 000 920 480.00 110 20 101 1 161 435.78 18/05/2020 - - - 87 22 825 1 351 924.75 19/05/2020 58 22 000 1 293 600.00 - - - 20/05/2020 29 7 000 398 930.00 29 10 000 582 400.00 21/05/2020 83 22 000 1 269 620.00 25 7 000 405 440.00 22/05/2020 20 8 000 453 600.00 50 24 000 1 390 320.00 25/05/2020 3 1 113 66 112.20 42 10 000 597 800.00 26/05/2020 14 6 400 387 456.00 53 14 000 851 060.00 01/06/2020 4 4 000 243 840.00 59 14 079 859 663.74 02/06/2020 46 19 000 1 160 520.00 73 20 154 1 234 029.42 03/06/2020 16 6 000 369 720.00 80 22 500 1 399 725.00 04/06/2020 67 16 000 1 013 600.00 68 19 000 1 208 210.00 05/06/2020 21 6 000 388 800.00 53 21 000 1 370 670.00 08/06/2020 10 9 000 587 160.00 14 3 068 201 168.76 09/06/2020 71 21 000 1 358 700.00 54 16 075 1 044 392.75 10/06/2020 68 21 500 1 394 060.00 84 18 500 1 207 310.00 11/06/2020 58 21 000 1 321 320.00 36 15 000 948 000.00 12/06/2020 85 25 000 1 573 000.00 48 19 000 1 202 700.00 15/06/2020 58 17 000 1 037 680.00 66 17 538 1 085 426.82 16/06/2020 37 10 000 637 300.00 101 26 000 1 663 480.00 17/06/2020 14 6 000 386 700.00 36 11 000 712 140.00 18/06/2020 61 18 000 1 155 600.00 77 16 000 1 033 920.00 19/06/2020 2 1 000 64 400.00 73 9 000 583 560.00 22/06/2020 56 16 339 1 059 747.54 46 16 000 1 042 080.00 23/06/2020 26 8 000 524 720.00 93 20 000 1 316 800.00 24/06/2020 70 28 000 1 845 480.00 74 23 000 1 520 760.00 25/06/2020 80 24 096 1 578 528.96 152 28 600 1 881 880.00 26/06/2020 58 10 000 673 200.00 85 22 000 1 486 320.00 29/06/2020 86 27 000 1 810 080.00 121 29 000 1 951 120.00 30/06/2020 9 3 000 202 320.00 60 12 000 815 280.00

Agenda financier :

Résultats du premier semestre 2020 : 31 juillet 2020

Début de la « quiet period1 » le 1er juillet 2020

Résultats des neuf premiers mois 2020 : 5 novembre 2020

Début de la « quiet period1 » le 6 octobre 2020

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

(code ISIN FR0010307819). https://www.legrandgroup.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200706005150/fr/