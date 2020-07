Legrand : prévoit une baisse de ses ventes moins importante au second semestre qu'au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a indiqué vendredi anticiper une baisse moins marquée de son chiffre d'affaires au second semestre de cette année qu'au deuxième trimestre, au cours duquel ses ventes ont sévèrement plié sous l'effet de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Dans ce contexte, l'évolution du chiffre d'affaires "devrait montrer une amélioration séquentielle sur le second semestre 2020 par rapport au deuxième trimestre", a commenté Benoît Coquart, le directeur général de Legrand, cité dans un communiqué.

Le groupe avait suspendu en mars ses objectifs 2020, fixés un mois plus tôt. Le groupe avait initialement annoncé en février tabler sur une évolution organique de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et +3%, et sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 19,6% et 20,4% cette année.

Dans ce contexte pénalisé par la crise sanitaire, Legrand est par ailleurs parvenu à dévoiler des résultats supérieurs aux attentes des analystes au titre du premier semestre de cette année. Sur la période, le bénéfice net du groupe limougeaud s'est inscrit à 285,7 millions d'euros, en baisse de 31,2% sur un an.

Entre janvier et mars, le résultat opérationnel ajusté a reflué de 25%, à 496,9 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a plié de 12,2%, à 2,83 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 17,5% contre 20,5% un an plus tôt. A périmètre constant, la marge opérationnelle ajustée est ressortie à 17,1% au premier semestre de 2020.

A taux de change et périmètre constants, la baisse du chiffre d'affaires a atteint 15,2%. En Europe, qui compte pour près 39,7% de son activité, Legrand a accusé un repli organique de son chiffre d'affaires de 16,7%, la chute de l'activité ayant atteint 22% en France, en Espagne et en Italie, pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

En Amérique du nord et centrale (41,4% de l'activité), les ventes ont diminué de 11,2% au premier semestre à structure et taux de change constants.

Le flux de trésorerie disponible normalisé a atteint 469,7 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 8,7% sur un an. A ce niveau, il représente 16,6% des ventes, contre 15,9% un an plus tôt. Au 30 juin 2020, le besoin en fonds de roulement de Legrand représentait 10,7% des ventes, contre 11,2% un an plus tôt.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne, pour le premier semestre, sur un résultat net de 272 millions d'euros, sur un résultat opérationnel ajusté de 475 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 2,77 milliards d'euros.

