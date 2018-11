Lem impacté par les changements de cap en Chine au 1er semestre 2018/2019

Fribourg (awp) - Lem a vu son bénéfice net progresser de 3,2% sur un an à 27,3 millions de francs suisses au premier semestre de son exercice décalé 2018/2019, clos fin septembre. Le chiffre d'affaires du fabricant de composants électroniques atteint 169 millions, en hausse de 11% sur un an. Après l'avertissement émis en juillet, la performance est comme prévu impactée par les changements réglementaires en Chine.

La marge d'exploitation semestrielle s'établit à 21%, contre 20,9% douze mois plus tôt, détaille mardi l'entreprise d'origine genevoise, dont la holding est sise à Fribourg. Le résultat opérationnel a augmenté de 11,6% sur un an à 35,6 millions de francs suisses. Les entrées de commandes ont crû de 5,9% à 166 millions.

Les résultats pour la période d'avril à septembre 2018 s'inscrivent dans la ligne des prévisions du consensus AWP, les analystes s'attendant à un ralentissement de croissance dans le secteur principal de l'industrie au 2e trimestre. Ces derniers tablaient en moyenne sur des ventes de 170,3 millions et un Ebit de l'ordre de 35,1 millions.

"Les performances du deuxième trimestre ont été mitigées, avec une croissance soutenue de notre activité des voitures vertes et un affaiblissement du segment Industrie", confirme Frank Rehfeld, CEO de Lem, cité dans le communiqué. En cause, la décision du gouvernement chinois, effective depuis juin 2018, de réduire les subventions relatives aux énergies renouvelables, seconde source de revenus de Lem dans le secteur industriel.

Au seul 2e trimestre, les entrées de commandes ont néanmoins gagné 2,6% à 80 millions et les ventes 6,1% à 80,9 millions en comparaison annuelle. Le ratio book-to-bill a fléchi de 1,02 à 0,99. L'Ebit trimestriel a pris de 7% à 17 millions, pour une marge afférente de 21% (20,8%).

Recul en Chine

Au final, le segment Industrie a généré 131,6 millions de chiffre d'affaires au premier semestre, en hausse de 6,4% sur un an (+3,3% à taux constants). L'activité reste soutenue en Europe et en Amérique du Nord. Mais les changements réglementaires en Chine se traduisent sur ce marché par un recul de 6,3% des ventes, contre un bond de 27,8% une année plus tôt.

Les recettes semestrielles du segment Automobile ont, elles, bondi de 31,2% (28,2% à taux constants) pour atteindre 37,4 millions. Dans l'activité des voitures vertes, elles ont décollé de 65,2% sur un an. L'électrification reste la grande tendance mais dans l'empire du Milieu, de loin le principal marché, la concurrence s'aiguise, observe Lem.

Pour l'entier de l'exercice 2018/2019, la direction articule cette fois des prévisions : elle mise sur des ventes d'environ 320 millions. La marge Ebit est attendue aux alentours de 20%. Toutefois, les incertitudes persistantes, notamment en lien avec les conflits commerciaux actuels, rendent aléatoires les prévisions pour l'activité Industrie.

