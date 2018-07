Résultats du 1er trimestre pour l’exercice 2018/19 (1er avril au 30 juin 2018) : LEM annonce un chiffre d’affaires solide et des marges robustes

Fribourg, 31 juillet 2018 - LEM (SIX: LEHN), numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques, annonce ses résultats du 1er trimestre de l'exercice 2018/19 (en comparaison avec le 1er trimestre de l'exercice 2017/18) :

«Nous avons accompli un bon trimestre, marqué par un solide chiffre d'affaires et des marges robustes et ce, avec des entrées de commande qui restent soutenues. Une fois de plus, l'activité des voitures vertes a constitué le principal moteur de croissance du Groupe. La pénurie de composants électroniques qui affecte le secteur entier n'a que peu limité nos capacités de livraison. Nous avons maintenu la mise en œuvre de notre stratégie de croissance en intensifiant nos activités de R&D et en lançant plusieurs nouveaux produits. Nous nous sommes concentrés sur le développement de notre organisation Automobile et avons étoffé les capacités de production et les ressources commerciales sur nos marchés en croissance. Par ailleurs, nous prévoyons que la marche de nos affaires sera affectée à l'avenir par l'introduction de nouveaux droits de douane aux États-Unis et la réduction des aides gouvernementales pour les énergies renouvelables en Chine», a déclaré Frank Rehfeld, CEO de LEM.

Segment Industrie : croissance soutenue du chiffre d'affaires pour toutes les régions et activités

Le climat économique positif a favorisé une croissance continue du chiffre d'affaires. Ainsi, par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2017/18, le chiffre d'affaires du segment Industrie a augmenté de 13,1% pour atteindre 70,8 MCHF au 1er trimestre de l'exercice 2018/19; à taux de change constants, l'augmentation s'est établie à 7,2%. LEM a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d'affaires en Europe (+21,6%) et en Asie, Chine exclue (+19,2%). En Chine, le chiffre d'affaires est resté stable après un bond de 37,0% l'année précédente. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires s'est apprécié de 13,7%. L'Asie a représenté la région la plus active, avec 49,1% du chiffre d'affaires dans le segment Industrie (33,1% pour la Chine à elle seule), suivie par l'Europe avec 38,8% et l'Amérique du Nord avec 10,2%.

Le chiffre d'affaires de l'activité de moteurs et de soudage a progressé de 11,2%. Cette évolution a été favorisée par une forte demande constante pour les applications d'automatisation et de robotique. Après un excellent exercice, la croissance de l'activité des énergies renouvelables et de l'alimentation électrique a ralenti à 5,9%. En Europe, l'activité de l'énergie solaire s'est renforcée, tandis qu'elle s'est affaiblie en Chine, où LEM prévoit un ralentissement au cours des prochains trimestres. L'activité de la traction a bénéficié dans toutes les régions d'un regain d'investissements dans les infrastructures et a connu une croissance de 29,9%. Le chiffre d'affaires de l'activité de la haute précision s'est apprécié de 24,4% grâce à la forte demande de bancs d'essais de voitures vertes et de batteries.

La marge sur résultat opérationnel du segment Industrie s'est améliorée, passant à 22,3% contre 21,3% au 1er trimestre de l'exercice 2017/18.

Segment Automobile : progression de l'activité des voitures vertes en Europe et aux États-Unis

Au 1er trimestre de l'exercice 2018/19, le chiffre d'affaires du segment Automobile s'est établi à 17,3 MCHF, soit une augmentation de 29,8% sur un an. À taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 25,4%. La croissance a atteint 66,0% en Chine, 45,2% en Asie, Chine exclue et 39,2% en Europe. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du segment Automobile a reculé de 12,7% en raison de la faiblesse persistante du marché des voitures conventionnelles qui reste le plus important pour LEM.

L'activité des voitures vertes de LEM s'est accrue de 86,0%. La forte croissance du chiffre d'affaires s'est maintenue en Chine et les constructeurs automobiles européens et nord-américains proposent un nombre croissant de solutions électriques et hybrides. Comme prévu, LEM a vu son activité des voitures conventionnelles ralentir dans toutes les régions, le chiffre d'affaires s'étant replié de 14,5%.

Le résultat opérationnel du segment Automobile a atteint 2,8 MCHF, soit une progression de 4,0% sur un an. La marge sur résultat opérationnel quant à elle s'est établie à 16,0%, contre 20,0% il y a un an. Elle a par ailleurs été impactée par l'augmentation des investissements du Groupe dans la R&D ainsi que dans les capacités de production et de vente.

Calendrier financier

L'exercice financier court du 1er avril au 31 mars

6 novembre 2018 1er février 2019 22 mai 2019 27 juin 2019 2 juillet 2019 4 juillet 2019 Résultats semestriels 2018/19 Résultats du troisième trimestre 2018/19 Résultats de fin d'année 2018/19 Assemblée générale pour l'exercice 2018/19 Ex-date de dividende Date de paiement du dividende

LEM - Au cœur de l'électronique de puissance

LEM est numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques. Ses produits de base (les capteurs de tension et de courant) sont utilisés pour de nombreuses applications : moteurs et soudage, énergies renouvelables et alimentation électrique, traction, haute précision, voitures conventionnelles et voitures vertes. La stratégie de LEM consiste à exploiter les potentialités intrinsèques de son activité de base et à développer les opportunités se présentant sur les marchés actuels et les nouveaux marchés en y lançant de nouvelles applications. LEM est une entreprise mondiale de taille moyenne comptant environ 1'550 collaborateurs dans le monde entier. Le groupe dispose d'unités de production à Pékin (Chine), Genève (Suisse), Sofia (Bulgarie) et Tokyo (Japon), ainsi que de bureaux de vente régionaux, ce qui lui permet d'assurer un service sans faille dans le monde entier. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 1986 sous le symbole LEHN.

Annexe :

Chiffres clés

En million CHF 2017/18 2018/19 Variation Entrée de commandes T1 T2 T3 T4 T1 T1 - T1 T1 - T4 Segment Industrie 63,9 58,7 63,1 70,4 68,0 +6,4% -3,4% Segment Automobile 14,8 19,4 15,6 13,8 17,9 +20,9% +29,9% Total LEM 78,8 78,0 78,7 84,2 86,0 +9,1% +2,1% Ratio book-to-bill T1 T2 T3 T4 T1 T1 - T1 T1 - T4 Segment Industrie 1,02 0,96 1,11 1,14 0,96 -5,9% -15,9% Segment Automobile 1,11 1,27 0,98 0,94 1,04 -6,9% +10,1% Total LEM 1,04 1,02 1,08 1,10 0,98 -5,9% -11,6% Chiffre d'affaires T1 T2 T3 T4 T1 T1 - T1 T1 - T4 Segment Industrie 62,6 61,1 56,9 61,6 70,8 +13,1% +14,9% Segment Automobile 13,3 15,2 15,9 14,6 17,3 +29,8% +18,0% Total LEM 75,9 76,3 72,8 76,2 88,0 +16,0% +15,5% Résultat opérationnel T1 T2 T3 T4 T1 T1 - T1 T1 - T4 Segment Industrie 13,3 12,6 11,3 13,9 15,8 +18,5% +13,3% Segment Automobile 2,7 3,3 3,3 1,3 2,8 +4,0% +109,3% Total LEM 16,0 15,9 14,6 15,3 18,5 +16,1% +21,6%

Compte de résultat consolidé