Lennar : Wedbush relève son opinion

13/06/2019 | 13:57

Wedbush relève son opinion sur Lennar Corp de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 50 à 62 dollars, anticipant que 'les investisseurs devraient être prêts à payer un multiple plus élevé pour les résultats de constructeur de logements'.



A l'appui de cette position, le broker met en avant 'des taux hypothécaires proches de leurs plus bas de deux ans, des secteurs clés du logement en rebond, et une demande persistante pour du logement abordable par de multiples groupes démographiques'.



