LENNAR : écrase le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le promoteur immobilier américain Lennar a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au titre du troisième trimestre clos fin août, le groupe a réalisé un bénéfice net en hausse de 82% à 453,2 millions de dollars, ou 1,37 dollar par action. Le consensus FactSet attendait un BPA de 1,18 dollar. Le chiffre d'affaires a bondi de 74% à 5,67 milliards. Wall Street visait 5,61 milliards. Les livraisons ont grimpé de 66% à 12 613 maisons alors que le marché attendait 12 567. Le prix des maisons livrés a augmenté de 10% à 415 000 dollars, contre un consensus de 410 230 dollars."Bien que les récentes statistiques révèlent que la hausse des prix et des taux d'intérêt a entraîné un ralentissement des ventes globales, les fondamentaux du marché de l'immobilier résidentiel, à savoir un faible taux de chômage, des salaires plus élevés et de faibles niveaux de stocks, demeurent favorables et sont susceptibles de soutenir la vigueur à long terme de ce marché", a indiqué le président exécutif de Lennar, Stuart Miller.prend 4,2% en avant-Bourse, le spécialiste de la construction résidentielle ayant annoncé une hausse plus forte que prévu de son bénéfice trimestriel, soutenu par un marché immobilier robuste et l'acquisition du concurrent CalAtlantic.