Lennar : BPA bien supérieur aux attentes

Lennar Corp publie au titre de son troisième trimestre comptable un bénéfice net en croissance de 13,3% à 513,4 millions de dollars, soit 1,59 dollar par action, BPA supérieur de plus de 25 cents au consensus.



Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 3% à 5,9 milliards de dollars, et ce malgré une diminution de 5% du prix moyen des maisons livrées, par rapport à la même période en 2018.



'Alors que le marché a continué de se consolider, stimulant à la fois l'accessibilité et la demande en logements, les nouvelles commandes et les livraisons ont progressé respectivement de 9% et 7%', explique le président exécutif Stuart Miller.



