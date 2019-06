Lennar Corp : bien orienté sur un relèvement de broker

13/06/2019 | 16:01

Lennar Corp s'adjuge 2,6% en début de séance à Wall Street, avec le soutien de Wedbush qui relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 50 à 62 dollars.



En résumé de sa note de recherche, l'intermédiaire financier déclare anticiper que 'les investisseurs devraient être prêts à payer un multiple plus élevé pour les résultats de constructeur de logements'.



A l'appui de cette position, il met en avant 'des taux hypothécaires proches de leurs plus bas de deux ans, des secteurs clés du logement en rebond, et une demande persistante pour du logement abordable par de multiples groupes démographiques'.



