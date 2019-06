Lennar : consensus battu au 2e trimestre

25/06/2019 | 14:20

Lennar Corp publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA en croissance de 38% à 1,30 dollar par action, battant de 16 cents le consensus, pour des revenus en progression de 2% à 5,6 milliards de dollars.



'Nos résultats ont bénéficié des livraisons de premier trimestre retardées par la météorologie et de la reprise du marché du logement', explique Stuart Miller, le président exécutif du groupe de construction résidentielle.



'La pause de marché bien connue au second semestre 2018 a préparé le terrain à des hausses de prix de maisons plus modérées et les taux d'intérêt plus bas ont ramené les acquéreurs sur le marché', poursuit-il.



