Lennar : manque le consensus au 4e trimestre

09/01/2019 | 13:26

Lennar publie au titre de son quatrième trimestre un BPA en croissance de 87% à 2,42 dollars par action, mais ajusté d'éléments exceptionnels, il ne s'est établi qu'à 1,96 dollar, manquant ainsi de trois cents le consensus.



Les revenus du constructeur de maisons de luxe se sont accrus de 71% à 6,5 milliards de dollars, reflétant à la fois une progression de 64% du nombre de maisons livrées et une hausse du prix moyen. A 6,6 milliards, son carnet de commandes s'est accru de 85%.



'Du fait de la faiblesse continue et l'incertitude à cette période saisonnièrement moins active de l'année, nous différons les objectifs pour l'exercice 2019 jusqu'à ce que les marchés se définissent mieux', indique le directeur général Stuart Miller.



