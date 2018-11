Lenovo : Grâce à une mission et à une stratégie claires, ainsi qu'à sa force d'exécution, Lenovo enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel pour le troisième trimestre...

Accélération de la dynamique des bénéfices et de l'innovation ; cette performance financière valide la stratégie de redressement de la Société axée sur la transformation intelligente

Grâce à une mission et à une stratégie claires, ainsi qu'à sa force d'exécution, Lenovo enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel pour le troisième trimestre consécutif, et une croissance consécutive de ses bénéfices trimestriels

Lenovo Group (HKSE:0992) (PINK SHEETS:LNVGY) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre d’exercice clos au 30 septembre 2018. Lenovo a enregistré une solide croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en glissement annuel pour le troisième trimestre consécutif. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 13,4 milliards USD, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel (18 % en glissement annuel hors impact du taux de change) – déclarant son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis près de quatre ans. La société a également déclaré pour le deuxième trimestre consécutif un solide bénéfice avant impôt de 213 millions USD, six fois supérieur à celui de l'exercice précédent (+178 millions USD) grâce à l'amélioration des bénéfices de l'ensemble des activités.

Au deuxième trimestre de l'exercice, le bénéfice attribuable aux actionnaires de Lenovo a augmenté pour atteindre 168 millions USD, en hausse de 91 millions USD en séquentiel, et 29 millions USD en glissement annuel. Le bénéfice par action de base au deuxième trimestre s'est élevé à 1,41 cent US, soit 11,06 cents HK. Le conseil d’administration de Lenovo a déclaré un dividende provisoire de 6,0 cents HK par action.

« Les résultats d'aujourd'hui démontrent que les efforts de Lenovo en matière de transformation intelligente continuent de soutenir avec succès notre croissance, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Nos chiffres ne reflètent néanmoins qu'une part de notre histoire. Je suis fier de la manière dont nous honorons nos promesses en matière de stratégie de transformation et de redressement. Il ne fait aucun doute que Lenovo s'inscrit dans une période de croissance solide et durable, et je suis persuadé que notre mission claire, notre stratégie et nos capacités d'exécution continueront de délivrer des résultats encore plus solides dans les trimestres à venir », a déclaré Yang Yuanqing, PDG de Lenovo.

Vue d'ensemble des groupes d’activités

Au T2 de l'exercice 2018/19, Lenovo a poursuivi l'expansion de sa nouvelle phase de croissance axée sur la « transformation intelligente », grâce à sa discipline financière et à son excellence opérationnelle, ainsi qu'à une longue liste d'innovations technologiques dans toutes ses unités d'exploitation clés. Plusieurs initiatives décisives adoptées aux précédents trimestres et visant à restructurer les activités, ainsi qu'à créer de nouvelles efficiences, génèrent d'ores et déjà des résultats significatifs. Les unités d'exploitation clés de Lenovo ont affiché chacune une croissance significative et une performance sur le marché durant le trimestre :

Le groupe Périphériques intelligents , boosté par la synergie des plateformes et des ressources partagées, a enregistré une solide croissance du chiffre d'affaires de 10 % en glissement annuel, s’élevant à 11,84 milliards USD.

Au cours du trimestre, l'activité PC et appareils intelligents (PCSD) sous IDG a enregistré un chiffre d'affaires de 10,2 milliards USD, soit une augmentation de 18 % en glissement annuel, soit la première fois que cette activité excède les 10 milliards USD de chiffre d'affaires. Lenovo est désormais non seulement le leader mondial incontesté en termes de ventes de PC grâce à une part de marché record de 23,7 %, mais la Société continue également d'enregistrer la meilleure rentabilité du secteur, à savoir 5 %. Le trimestre a continué d'enregistrer une solide croissance à deux chiffres sur des segments à forte croissance, parmi lesquels les PC de jeu Legion, les postes de travail ThinkStation, ainsi que les catégories fines et légères Yoga, ThinkPad et IdeaPad, renforçant une future croissance excellente en termes de volume, de chiffre d'affaires et de bénéfice. L'activité continue de délivrer sa vision de transformation intelligente grâce à des innovations nouvellement lancées dans le domaine des produits IoT intelligents (Lenovo Smart Home Essentials), qui s'inscrivent dans la continuité du Lenovo Smart Display, lancé plus tôt cette année.

L'activité Groupe centres de données (DCG) de Lenovo a enregistré son cinquième trimestre consécutif de croissance des bénéfices (résultat avant impôts en hausse de 9,5 points de pourcentage en glissement annuel), avec une augmentation du chiffre d'affaires en glissement annuel de 58 %, atteignant 1,5 milliard USD. Lenovo procède non seulement à des innovations dans les solutions que la Société propose sur le marché, ce qui est mis en évidence par la solide croissance du segment Hyperscale et Infrastructures définies par logiciels (SDI), mais également dans la manière dont la Société délivre ces technologies sur le marché. Plusieurs partenariats stratégiques mondiaux, tels que celui aux côtés de NetApp annoncé en septembre, ont considérablement développé la couverture du segment de marché du stockage et de la gestion des données de Lenovo. L'activité Hyperscale poursuit sa croissance à trois chiffres en glissement annuel pour le troisième trimestre consécutif ; le chiffre d'affaires de l'activité SDI a enregistré une solide croissance de 150 %, soit le septième trimestre consécutif de croissance supérieure à 100 %. La dynamique de la division au cours du trimestre a été soulignée par la croissance à trois chiffres du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, ainsi que par la croissance à deux chiffres dans les régions EMOA, Chine et Asie-Pacifique. En outre, la rentabilité en glissement annuel s'est améliorée dans toutes les régions géographiques.

LENOVO GROUP RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre d’exercice clos le 30 septembre 2018 (en millions USD, sauf données par action) T2 18/19 T2 17/18 Variation en glissement annuel Chiffre d’affaires 13 380 11 761 14 % Bénéfice brut 1 794 1 613 11 % Marge bénéficiaire brute 13,4 % 13,7 % (0,3) pts Charges d’exploitation (1 504) (1 525) (1 %) Ratio des frais par rapport au revenu 11,2 % 13,0 % (1,7) pt Bénéfice d’exploitation 290 88 230 % Autres charges hors exploitation (77) (53) 46 % Résultat avant impôts 213 35 503 % Impôts (40) 118 S/O Bénéfice pour la période 173 153 13 % Intérêts minoritaires (5) (14) (64 %) Bénéfice attribuable aux actionnaires 168 139 21 % BPA (cents US) De base 1,41 1,26 0,15 Dilué 1,40 1,26 0,14

