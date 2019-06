Lenovo : Les rabais exceptionnels de Lenovo pour le Vendredi noir en juillet 2019 au Canada

Lenovo annonce ses soldes pour le Vendredi noir et le Cyber lundi en juillet sur Lenovo.com qui auront lieu du 8 au 22 juillet 2019, avec des portables à partir de 274 $, des moniteurs à -30 % et des économies estivales sur les technologies les plus populaires.

Lenovo annonce des prix imbattables sur les portables, ordinateurs, appareils technologiques, et plus encore, à l’occasion des soldes du Vendredi noir et du Cyber lundi en juillet 2019 sur Lenovo.com. Offertes exclusivement sur le site Internet de Lenovo, les soldes dureront du 8 au 22 juillet 2019, débutant par les aubaines du Vendredi noir en juillet et se terminant avec encore plus d’économies pour le Cyber lundi en juillet. Les clients peuvent s’attendre à des économies et des rabais plus importants, et de nouveaux produits en solde pour la toute première fois.

Il s’agit de la deuxième édition du Vendredi noir en juillet célébrée par Lenovo. Enthousiaste de continuer à offrir des prix extraordinaires sur les derniers ordinateurs personnels et les appareils électroniques populaires, Lenovo prévoit de faire encore mieux cette année avec des rabais sur les ordinateurs et appareils technologiques proposées.

« Nous savons que nos clients cherchent à acheter le portable ou l’ordinateur de bureau parfait pour leurs enfants scolarisés et attendent peut-être les soldes de la Rentrée scolaire pour trouver le meilleur prix, mais Lenovo.com a préparé des offres formidables durant ses soldes du Vendredi noir en juillet et du Cyber lundi en juillet, alors les clients pourront avoir accès à des rabais sans devoir attendre, » a expliqué Carlo Savino, directeur exécutif pour l’eCommerce - Amérique du Nord. « Tous nos produits qui se vendent le mieux (les portables ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, Legion et Yoga 2-en-1) seront en solde à des prix à ne pas manquer et dans des quantités limitées. Il n’y a vraiment pas de meilleur moment cet été pour faire le plein en appareils technologiques fantastiques durant nos plus grandes soldes du Vendredi noir et du Cyber lundi en juillet. »

Les soldes de Lenovo du Vendredi noir et du Cyber lundi en juillet offrent une toute première chance d’économiser sur de nouveaux appareils technologiques comme le ThinkPad X1 Carbon 7e génération, tout juste sorti en 2019. Le nouveau portable ThinkBook est disponible à son prix le plus bas de tous les temps, et le nouveau ThinkPad X1 Yoga 4e génération sera également à saisir à -10 % pour la première fois.

Les clients peuvent s’attendre à des rabais dignes d’un Vendredi noir comme ceux-ci :

Portables à partir de 274 $

-30 % sur les moniteurs

Jusqu’à -70 % sur les accessoires pour ordinateurs personnels

Jusqu’à -40 % sur les portables IdeaPad et ThinkPad

Des rabais spéciaux d’ouverture le 12/7 et le 15/7

Des rabais sur les portables populaires à ne pas manquer :

ThinkPad X1 Carbon 6 e génération - 999,99 $ (15/7 à 9 h)

génération - 999,99 $ (15/7 à 9 h) IdeaPad S340 - 260 $ de rabais durant la Cyber semaine (16/7-18/7)

Yoga C930 - 949,99 $ (8/7)

Les offres spéciales suivantes seront aussi disponibles :

Portables : ThinkPad X1 Carbon 7 e génération, offert à -10 % Portables 2-en-1 à partir de 349,99 $ Jusqu’à 500 $ de réduction sur les portables IdeaPad

Pour jeux en ligne : Portable Lenovo Legion Y740 à 1 099,99 $ Offre groupée des jeux en ligne New Oculus Rift S + Lenovo Legion

Tablettes et appareils intelligents : Ordinateurs tablettes jusqu’à -35 % Ampoule intelligente ou prise intelligente connectée gratuite avec tout achat d’une Smart Display ou d’une Smart Tab Lenovo

Accessoires pour ordinateurs personnels et appareils électroniques : Sacs à dos pour portables à partir de seulement 10 $ Claviers et souris à partir de seulement 9 $ Imprimantes jusqu’à -40 %



Prévisualisez ces rabais et découvrez davantage sur les soldes de Lenovo du Vendredi noir et du Cyber lundi en juillet 2019 en vous rendant sur https://www.lenovo.com/ca/en/deals/black-friday-in-july-sale/.

