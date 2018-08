Lenovo : accélère son redressement avec une croissance à double chiffre successive du chiffre d'affaires trimestriel

La « Transformation intelligente » de la société établit clairement Lenovo en tant que leader technologique de bout en bout mondial ; sa solide performance financière renforce l'impact de sa stratégie à trois volets sur les résultats

Le Lenovo Group (HKSE : 0992) (PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice clos le 30 juin 2018. Lenovo a réalisé une solide croissance à double chiffre du chiffre d'affaires en glissement annuel pour le deuxième trimestre consécutif. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 11,91 milliards USD, en hausse de 19 % en glissement annuel. La société a également déclaré un solide bénéfice avant impôt de 113 millions USD durant le trimestre, une amélioration de 182 millions USD en glissement annuel, avec une rentabilité accrue dans toutes les activités.

Au premier trimestre de l'exercice, le bénéfice attribuable aux actionnaires de Lenovo a augmenté pour atteindre 77 millions USD, en hausse de 149 millions USD en glissement annuel. Le bénéfice de base par action du premier trimestre d’exercice s'élevait à 0,65 cent USD, soit 5,10 cents HKD.

« Alors que nous continuons d'exécuter notre stratégie à trois volets, toutes nos activités ont affiché de solides améliorations en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Lenovo a franchi le tournant décisif et est entré dans une phase « d'accélération » - accélérant l'exécution de notre stratégie de transformation et accélérant le dynamisme croissant de la performance commerciale », a déclaré Yang Yuanqing, président et PDG de Lenovo. « À l'avenir, nous allons maintenir une rentabilité et une croissance de la prime par rapport au cours du marché parmi les meilleures du secteur en PC ; redresser l'activité des smartphones ; transformer l'activité de centres de données en un moteur de croissance et de bénéfice durables, et continuer d'investir dans ‘Smart IoT + Cloud’ et ‘Infrastructure + Cloud’ pour générer un rendement durable à long terme. »

Vue d'ensemble des groupes d’activités

Avec cette publication des résultats du 1er trimestre de l'exercice 2018/19, Lenovo a franchi un cap dans sa transformation et entre dans une nouvelle phase de croissance grâce aux progrès significatifs réalisés dans sa stratégie et sa focalisation sur la « Transformation intelligente » durant le trimestre. Les étapes décisives de Lenovo visant à consolider ses activités clés en une entreprise intégrée et rationalisée, avec un accent tout particulier sur les générateurs de revenus dynamiques, produisent rapidement des retours significatifs.

Au dernier trimestre, Lenovo a annoncé la création de son nouveau groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG), combinant son groupe Ordinateurs personnels et Périphériques intelligents à son groupe Activités mobiles. Le réévaluation de la façon dont ces unités et leurs périphériques interagissent et impactent sur les clients a engendré une croissance à double chiffre du chiffre d'affaires trimestriel d'IDG en glissement annuel et des gains de part de marché de l'unité des PC dans toutes les zones géographiques. En même temps, Lenovo non seulement stimule, mais capitalise aussi sur les tendances de croissance globales en logiciel et en services.

Les unités d'exploitation clés de Lenovo ont affiché chacune une croissance significative et une puissance sur le marché durant le trimestre :

Le groupe Périphériques intelligents , énergisé par la synergie des plateformes et des ressources partagées, a enregistré une solide croissance du chiffre d'affaires de 14 % en glissement annuel s’élevant à 9,95 milliards USD.

Pendant le trimestre, l'activité PC et Périphériques intelligents (PC and Smart Devices, PCSD) sous IDG a généré une solide croissance à double chiffre du chiffre d'affaires pour le 2e trimestre consécutif, en hausse de 19 % en glissement annuel, tout en maintenant une rentabilité de 5 % parmi les meilleures du secteur. Lenovo est la société connaissant la plus forte croissance (par unités) parmi les cinq plus grands fabricants mondiaux d'ordinateurs portables et a récupéré la position de numéro un mondial en matière de PC. En dehors de son activité PC de base, Lenovo continue d'investir dans le développement de son portefeuille de périphériques intelligents, y compris dans la maison intelligente, le bureau intelligent et la RA/RV.

sous IDG a généré une solide croissance à double chiffre du chiffre d'affaires pour le 2e trimestre consécutif, en hausse de 19 % en glissement annuel, tout en maintenant une rentabilité de 5 % parmi les meilleures du secteur. Lenovo est la société connaissant la plus forte croissance (par unités) parmi les cinq plus grands fabricants mondiaux d'ordinateurs portables et a récupéré la position de numéro un mondial en matière de PC. En dehors de son activité PC de base, Lenovo continue d'investir dans le développement de son portefeuille de périphériques intelligents, y compris dans la maison intelligente, le bureau intelligent et la RA/RV. Le groupe Activités mobiles (Mobile Business Group, MBG) s'est amélioré de manière significative sous IDG durant le trimestre en réponse à trois mesures clés. Premièrement, le groupe a réduit ses dépenses d'exploitation de plus de 100 millions USD ; deuxièmement, il a introduit un portefeuille affiné de produits et, troisièmement, a focalisé sur des marchés sélectionnés où la société peut concurrencer rentablement. Avec le portefeuille affiné de produits en place, la société a tourné son attention vers les segments dominants et lancé Moto G et E avec succès durant le trimestre. Le chiffre d'affaires et le volume ont continué de se raffermir en Amérique latine en particulier, surpassant le marché dans les deux cas pendant sept trimestres. En Amérique du Nord, le volume mobile de Lenovo a presque doublé en glissement annuel grâce à la stratégie de mise à l'échelle appropriée pour s'étendre aux quatre plus grands opérateurs.

En s'appuyant sur son solide 4e trimestre, le groupe Centres de données (Data Center Group, DCG) de Lenovo a amplifié son élan, déclarant un autre trimestre de revenus record de 1,6 milliard USD, le troisième trimestre consécutif de croissance à double chiffre du chiffre d'affaires, et une hausse de 67,8 % comparé au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires élevé record a été mené par une croissance des activités Infrastructure définie par logiciel, Calcul haute performance & I.A., et Hyperscale. Les produits définis par logiciel de Lenovo, menés par la nouvelle marque ThinkAgile, ont encore une fois généré une croissance à plus de trois chiffres en glissement annuel, avec l'annonce du nouveau ThinkAgile CP pour l'infrastructure cloud composable de prochaine génération. L'activité Hyperscale a également affiché une croissance à trois chiffres en glissement annuel tout en améliorant le bénéfice brut et en diversifiant la base de clients. L'infrastructure traditionnelle a maintenu une tendance positive et les solutions de stockage flash ont enregistré une forte dynamique avec une croissance de 42 % en glissement annuel. Ce trimestre a également vu Lenovo surpasser HPE pour devenir pour la première fois le fournisseur numéro un de superordinateurs dans la liste TOP500 du calcul de haute performance, avec 117 systèmes.

Avec un œil ouvert sur l'avenir, le groupe Capital et Incubateur (Capital and Incubator Group, LCIG) de Lenovo continue d'investir et de développer les capacités informatiques de prochaine génération du groupe en IA, IoT, Big Data et RV/RA dans divers secteurs tels que la fabrication, les soins de santé et le transport.

Lenovo (HKSE : 0992) (PINK SHEETS : LNVGY), une société pesant 45 milliards USD figurant au classement Fortune 500, s’impose comme un leader de technologie mondial en facilitant la transformation intelligente par le biais d’appareils intelligents et d’infrastructures qui créent la meilleure expérience utilisateur. Lenovo fabrique l’un des plus vastes portefeuilles de produits connectés au monde, couvrant les smartphones (Motorola), les tablettes, les ordinateurs personnels (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) et les postes de travail, ainsi que les appareils de RA/RV et les solutions domicile/bureau intelligentes. Les solutions de centres de données de Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) génèrent la capacité et la puissance informatique assurant des connexions qui changent les entreprises et la société. Lenovo œuvre pour inspirer ce qui est différent dans chacun et bâtir un avenir plus intelligent où chacun prospère. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lisez les toutes dernières nouvelles via notre Storyhub, ou visitez notre site Web sur http://www.lenovo.com/.

LENOVO GROUP RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre d'exercice clos le 30 juin 2018 (en millions USD, sauf données par action)

T1 18/19 T1 17/18

Variation en glissement annuel Chiffre d’affaires 11 913 10 012 19 % Bénéfice brut 1 632 1 365 20 % Marge bénéficiaire brute 13,7 % 13,6 % 0,1 pt Charges d’exploitation (1 452 ) (1 371 ) 6 % Ratio des frais par rapport au revenu 12,2 % 13,7 % (1,5) pts Bénéfice/(perte) d’exploitation 180 (6 ) S/O Autres charges hors exploitation (67 ) (63 ) 7 % Résultat/(perte) avant impôt 113 (69 ) S/O Impôts (28 ) 15 S/O Bénéfice/(perte) pour la période 85 (54 ) S/O Intérêts minoritaires (8 ) (18 ) (55 )% Bénéfice/(perte) attribuable aux actionnaires 77 (72 ) S/O BPA (cents USD) De base 0,65 (0,66 ) S/O dilué 0,65 (0,66 ) S/O

