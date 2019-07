Lenovo : annonce de grandes soldes pour la rentrée scolaire 2019 au Canada

Trois offres sont proposées, visant à permettre aux étudiants, aux parents et aux amateurs de bonnes affaires de réaliser des économies

Lenovo a publié, aujourd’hui, les détails de ses grandes soldes pour la rentrée scolaire 2019 (« 2019 Big Back to School Sale »), incluant, notamment, trois offres avantageuses qui promettent de faire des mois de juillet et d’août le moment idéal pour acheter un nouvel ordinateur portable, une tour d’ordinateur ou toute technologie connexe.

À partir du 22 juillet, les étudiants, les parents et les acheteurs avertis trouveront partout des bonnes affaires « Back to School » en se connectant sur lenovo.com, par le biais d’une nouvelle offre intitulée « Penny Pick » portant sur des accessoires ajoutés, ou en profitant de l’évènement « Deals & Doorbusters » avec des économies spéciales et limitées dans le temps sur certains de nos systèmes les plus populaires. Même les plus grands procrastinateurs pourront en profiter grâce à notre promotion « Extra Credit Savings », offrant des remises de prix de dernière minute sur des modèles qui seront expédiés à temps pour le premier jour de classe.

« 2019 Lenovo Big Back to School Sale » (grandes soldes de Lenovo pour la rentrée scolaire 2019) (du 22 juillet au 25 août)

Voici quelques-unes des offres « Big Back to School Sale » qui feront affluer les consommateurs de technologie vers le site lenovo.com au cours des six prochaines semaines :

Accessoires « Penny Pick » (du 22 juillet au 4 août)

Achetez un nouvel ordinateur portable Lenovo et ajoutez l’un des trois accessoires sélectionnés à votre achat pour seulement 0,01 $ de plus.* Selon l’ordinateur portable que vous choisirez, un simple cent vous permettra d’obtenir une horloge intelligente Lenovo, une souris Yoga, un chargeur Lenovo, un sac à dos ou un casque sans fil.

« Deals & Doorbusters » (du 5 au 14 août) :

Profitez d’économies incroyables sur les ordinateurs portables, les Chromebooks et bien plus encore - et ce, juste à temps pour la rentrée des classes. Nous avons même mis en place des bonnes affaires « Doorbuster » (promotion de démarrage) d’une durée limitée permettant de réaliser des économies supplémentaires sur certains des produits les plus populaires de Lenovo. Voici quelques exemples de ce que vous trouverez : Ordinateurs portables à partir de 309,99 $ Chromebooks à partir de 299,99 $ Promotion de démarrage (le 12août uniquement) : Portables Yoga à partir de 1 069,99 $ Promotion de démarrage (le 12 août uniquement) : Jusqu’à -51 % sur les ordinateurs portables ThinkPad …et bien d’autres choses encore

Profitez d’économies incroyables sur les ordinateurs portables, les Chromebooks et bien plus encore - et ce, juste à temps pour la rentrée des classes. Nous avons même mis en place des bonnes affaires « Doorbuster » (promotion de démarrage) d’une durée limitée permettant de réaliser des économies supplémentaires sur certains des produits les plus populaires de Lenovo. Voici quelques exemples de ce que vous trouverez :

« Extra Credit Savings » (du 15 au 25 août) :

Les économies se poursuivent, avec certaines des meilleures offres de « Deals & Doorbusters » (ordinateurs portables à partir de 309,99 $, Chromebooks à partir de 299,99 $, etc.). De plus, nous proposerons des offres spéciales sur plusieurs de nos modèles Quick Ship (« livraison rapide ») - idéal pour un(e) étudiant(e) (ou toute autre personne) ayant besoin rapidement d’un nouveau PC.

« Le début d’une nouvelle année scolaire peut être une période aussi excitante qu’angoissante pour les familles, qu’elles soient responsables d’enfants qui vont à l’école primaire ou d’adolescents qui se préparent à la vie universitaire. Lenovo simplifie le processus complexe d’achat de technologie en associant nos ordinateurs portables les plus vendus à certaines des technologies les plus cools du marché », a déclaré Carlo Savino, directeur exécutif de NA eCommerce chez Lenovo. « Notre objectif est de permettre aux parents d’acheter facilement la meilleure solution d’ordinateur portable ou de bureau pour leurs enfants, même s’ils attendent le tout dernier moment! - et de trouver quelque chose de fun pour un cent de plus. Ou si vous préférez jouer, Lenovo dispose également d’autres technologies de pointe, comme les consoles de jeu Xbox et PlayStation, les dispositifs Nest et autres appareils intelligents pour la maison, ou encore les écouteurs Audio-Technica et Jaybirds. »

*Limite d’un ordinateur portable avec accessoire à prix réduit par client. Les accessoires disponibles dans le cadre de cette offre pourront différer en fonction de l’ordinateur portable sélectionné et seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks. La sélection des accessoires pourra changer sans préavis. Une fois la commande passée, vous ne pourrez pas changer l’accessoire que vous avez choisi pour un autre accessoire. En cas de retour de l’ordinateur portable, l’accessoire reçu pour 0,01 $ devra être retourné en même temps que l’ordinateur portable. Si vous annulez votre commande d’ordinateur portable, l’accessoire reçu pour 0,01 $ sera également annulé et, s’il a déjà été livré, devra être retourné. L’accessoire à prix réduit n’est pas disponible pour les achats de ThinkPad X1 Extreme, ThinkPad X1 Carbon de 5ème génération, ThinkPad X1 Yoga de 2ème génération, ThinkPad T570, tous les ordinateurs portables ThinkPad de la série P et tous les Chromebooks. Offre valable uniquement pour les clients de 18 ans et plus. Lenovo n’est pas responsable des erreurs typographiques. D’autres restrictions pourront s’appliquer. L’applicabilité et la durée de cette promotion sont entièrement à la discrétion de Lenovo.

