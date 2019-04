Lenovo : annonce une actualisation de son portefeuille de centres de données, avec de nouveaux processeurs Intel®, une mémoire persistante et une sécurité renforcée

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), une société du classement Fortune 500 et un leader technologique de la Transformation intelligente, a annoncé aujourd’hui une série de mises à niveau de ses portefeuilles d’infrastructures de centre de données, ThinkSystem et ThinkAgile, parallèlement au lancement par Intel des processeurs évolutifs Intel® Xeon® de deuxième génération, équipés des modules de mémoire persistante Intel® Optane™ DC. Parmi les solutions incluses dans cette actualisation, figure le ThinkSystem SR950 de Lenovo, le premier serveur à huit sockets, du marché, doté de la nouvelle technologie de mémoire persistante Optane DC d’Intel.

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, les DSI doivent faire face à de nombreux défis : Les dépenses en informatique augmentent tandis que le bassin de talents diminue, les entreprises doivent rester pertinentes aujourd’hui tout en innovant pour demain, la sécurité est plus importante que jamais, et l’industrie est en train de passer d’un modèle d’achat basé sur le matériel à un modèle basé sur la consommation. Pour aider les DSI à s’orienter dans cette voie et à gérer la quantité sans cesse croissante de données, Lenovo est en train de mettre à jour quinze serveurs ThinkSystem et cinq dispositifs ThinkAgile faisant partie du portefeuille, afin d’inclure les plus récents processeurs d’Intel, offrant des augmentations de performances à deux chiffres. De plus, grâce à la mémoire persistante Intel Optane DC, les clients peuvent bénéficier d’une récupération 12,5 fois plus rapide à la suite de pannes planifiées ou non (passant de 50 à quatre minutes)1, et peuvent traiter beaucoup plus de données dans les bases de données en mémoire, ce qui rend les solutions idéales pour les environnements SAP HANA.

« Les clients d’aujourd’hui ont besoin de solutions informatiques conçues pour gérer un ensemble varié d’applications et pour accélérer les charges de travail afin d’améliorer les résultats de l’entreprise. Les nouveaux serveurs ThinkSystem de Lenovo, dotés de la mémoire persistante Intel Optane DC révolutionnent la manière dont les clients envisagent les cas d’utilisation d’applications, en particulier la manière dont ils gèrent leurs problèmes de mémoire, et dont ils peuvent assurer la disponibilité accrue de leurs applications », a déclaré Kamran Amini, vice-président et directeur général du département Infrastructure de centres de données et solutions définies par logiciel, chez Lenovo Data Center Group. « Ces nouvelles solutions de Lenovo avec mémoire persistante permettent de stocker davantage de données et de machines virtuelles sur une plateforme unique. Pour les applications stratégiques telles que SAP HANA, elles permettent une récupération beaucoup plus rapide des données après une panne, que celle-ci soit planifiée ou non. Cela permet de réduire les dépenses d’exploitation globales d’un client et d’accroître la résilience de son environnement informatique. »

« La quantité de données disponibles et leur importance pour les entreprises continuent de monter en flèche », a confié pour sa part Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale du département Processeurs Intel Xeon et marketing des centres de données, chez Intel. « Les plateformes optimisées pour la charge de travail, équipées de processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération, et la mémoire persistante Intel Optane DC sont les outils dont les clients ont besoin pour prospérer dans cette ère centrée sur les données. Intel et Lenovo ont étroitement collaboré pour permettre aux plateformes comportant jusqu’à 8 sockets et plus de 30 Go de mémoire, d’aider nos clients à relever leurs plus grands défis en termes de données. »

Les clients et partenaires de nombreux secteurs aux charges de travail variées attendaient avec impatience les nouvelles solutions de Lenovo, et ont hâte de déployer les systèmes.

« Grâce à nos nouveaux serveurs ThinkSystem, les équipes de recherche seront en mesure de générer des résultats plus rapidement, ce qui permettra de nouvelles découvertes et percées », a indiqué Ian Fisk, Ph.D., codirecteur de l’Informatique scientifique, pour la Fondation Simons, une organisation à but non lucratif qui finance des recherches en mathématiques et en sciences fondamentales. « Ces nouveaux systèmes offrent des vitesses de traitement encore plus élevées que celles des générations précédentes. La réputation de Lenovo en tant que leader de l’informatique haute performance et sa capacité à livrer des serveurs quelques jours à peine après la mise sur le marché des nouveaux processeurs Intel ont été de véritables différenciateurs dans notre processus de sélection. »

Les services financiers sont un secteur où les vitesses de traitement plus rapides sont particulièrement importantes. Sur les marchés financiers, où les flux de données peuvent être mis à jour des millions de fois par seconde, il est essentiel d’analyser de grands volumes de données suffisamment rapidement pour réagir à l’évolution des marchés. STAC-M3™ est une norme de l’industrie utilisée pour comparer les piles de technologies adaptées à la gestion de données financières chronologiques. Dans le cadre de l’annonce d’actualisation d’aujourd’hui, Lenovo et KX dévoilent de nouveaux résultats de référence record pour STAC-M3 grâce à ses serveurs phares, ThinkSystem SR950 et SR650, dotés de la mémoire persistante Intel Optane™ DC. 2

« Ces derniers mois, Lenovo, Intel et Kx ont utilisé la technologie Intel Optane, afin d’établir plusieurs nouveaux records STAC-M3 pour les systèmes exécutant kdb+ sur un seul serveur », a expliqué Peter Lankford, fondateur et directeur de STAC®. « À présent, les résultats STAC-M3 de base des serveurs Lenovo utilisant la mémoire persistante Intel Optane DC ont établi de nouveaux records pour 11 des 17 points de référence pour les systèmes kdb+ utilisant un serveur à 2 sockets, et pour 9 des 17 points de référence pour les systèmes kdb+ utilisant un serveur à 4 sockets. Dans un exemple spécifique, le calcul de statistiques de marché qui prenait plus d’une demi-seconde sur un système kdb+ à 2 sockets prend désormais moins de 75 millisecondes avec la nouvelle solution, soit une multiplication par plus de 7 de la vitesse. » 3

« Les résultats STAC-M3 d’aujourd’hui représentent une amélioration significative pour les clients qui exigent une performance supérieure en termes d’analyses commerciales en mémoire avec Kx. Ce qui intéressera particulièrement nos clients, c’est que nous avons obtenu ces améliorations sans apporter de modification structurelle à notre code. Nous avons simplement tiré parti de l’utilisation de la mémoire persistante Intel Optane DC pour conserver des données historiques persistantes », a confié Glenn Wright, architecte principal Systèmes, chez Kx. « La base de données kdb+, associée à la mémoire persistante Intel Optane DC et aux serveurs ThinkSystem de Lenovo, a une nouvelle fois produit des résultats sans précédent avec le point de référence STAC-M3 en termes de calcul intensif et d’entrées-sorties intensives, définissant de nouvelles attentes en matière de performance. »

Outre les nouveaux ajouts aux portefeuilles ThinkSystem et ThinkAgile, Lenovo développe également une série de solutions techniques spécialement conçues pour les charges de travail clés. Trois d’entre elles (SAP HANA, Microsoft SQL Server, et Red Hat OpenShift Containers) seront vérifiées par Intel en tant qu’Intel® Select Solutions, tirant parti du processeur évolutif Intel Xeon de deuxième génération, signifiant des performances de charge de travail, supérieures, ainsi qu’une facilité de déploiement et une évaluation simplifiée. Lenovo reste le leader du secteur dans ce programme, offrant plus d’Intel Select Solutions, que tout autre fournisseur. Dans les mois à venir, Lenovo prévoit également d’introduire de nouvelles Intel Select Solutions, basées sur le processeur évolutif Intel Xeon de deuxième génération, notamment VMware vSAN, l’infrastructure NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure), Blockchain Hyperledger Fabric, et Microsoft Azure Stack HCI.

Toutes ces nouvelles offres et mises à jour sont disponibles auprès des représentants commerciaux et des partenaires de distribution de Lenovo, dans le monde entier. Les systèmes peuvent être achetés directement et sont également disponibles via les Services d’infrastructure TruScale, récemment annoncés par Lenovo, une offre en tant que service, basée sur la consommation qui permet aux clients de payer les frais d’utilisation du matériel et des services de centre de données, sans avoir à acheter l’équipement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com/us/en/data-center/built-for-speed

1 Charge de travail simulée SAP HANA® pour édition SAP® BW pour SAP HANA Standard Application Benchmark Version 2, à compter du 30 mai 2018. Configuration de base avec une DRAM traditionnelle : Serveur ThinkSystem SR950* de Lenovo, avec 8 processeurs Intel® Xeon® Platinum 8176M (28 noyaux, 165 watts, 2,1 GHz). La mémoire totale est composée de 48 RDIMM TruDDR4* 2 666 MHz de 16 Go, et utilise SAP HANA 2.0 SPS 03 avec un jeu de données de 6 To. Temps de début moyen pour toutes les données terminées après le préchargement de table pour 10 itérations : 50 minutes.

Nouvelle configuration avec une combinaison de DRAM et de mémoire persistante Intel® Optane™ DC : Serveur ThinkSystem SR950* de Lenovo, avec 8 processeurs Intel Xeon Platinum 8176M (28 noyaux, 165 watts, 2,1 GHz). La mémoire totale comprend 48 RDIMM TruDDR4* 2 666 MHz de 16 Go, et 48 modules de mémoire persistante Intel Optane DC, de 128 Go. Elle utilise SAP HANA 2.0 SPS 03 avec un jeu de données de 6 To. Temps de début moyen pour toutes les données terminées après le préchargement de table pour 10 itérations : 4 minutes (amélioration de 12,5 fois).

2 Les STAC Reports™ sont disponibles à l’adresse www.STACresearch.com/optanePMlaunch. Les résultats sont disponibles pour les systèmes SR650 et SR950 de Lenovo lorsque la base de données réside sur la mémoire persistante Intel Optane DC, utilisée comme stockage, ainsi que pour les mêmes systèmes lorsque la base de données réside sur des lecteurs Intel SSD DC P4510 (3D NAND).

3 Score moyen STAC-M3.β1.1T.STATS-UI.TIME pour SUT ID KDB190320 par rapport au meilleur score obtenu précédemment pour un système à 2 sockets utilisant kdb+.

