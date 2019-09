Leonardo : Oddo BHF toujours à l'achat

20/09/2019 | 10:14

Le bureau d'études Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur le groupe aéronautique et d'électronique de défense italien Leonardo, ainsi que son objectif de 12,5 euros.



Certes, constate une note, 'les coûts centraux s'envolent' sous l'effet de la hausse des investissements de croissance ciblant notamment des marchés internationaux et la 'numérisation'.



Mais selon Oddo BHF, l'amélioration de la rentabilité des branches Defence Electronics et d'Aeronautics le compense partiellement. Et les coentreprises (ATR et satellites), mal orientées, devraient se redresser. Bref, 'le 'core business' (les métiers centraux) résiste', et la hausse des coûts centraux, qualifiée de 'simple accroc dans la communication financière', ne remet pas en cause l'amélioration de la rentabilité ni de la génération de trésorerie, estime Oddio BHF.





