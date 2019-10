Le premier nanosatellite français, Angels, lancé fin décembre

par Johanna Decorse

TOULOUSE, 7 octobre (Reuters) - Angels, le premier nanosatellite industriel français, rejoindra le 16 octobre le centre spatial guyanais de Kourou pour un lancement prévu entre le 17 et le 25 décembre prochains, ont annoncé lundi le Cnes et la société Hemeria.

Il embarquera à son bord l'instrument de collecte de données Argos-Neo, le premier d'une nouvelle génération miniaturisée dédiée au système des balises Argos.

Lancé en mars 2017, le programme Angels, pour "Argos-Neo on a Generic Economical and Light Satellite", est développé à Toulouse par la société Hemeria (anciennement Nexeya), chargée du développement de la plateforme et de l’assemblage du satellite, et le Centre national d'études spatiales (Cnes).

Pour « fabriquer plus vite et moins cher », le Cnes et la société Hemeria ont mutualisé leurs équipes au sein d'un « plateau projet » réunissant 25 personnes, ce qui a permis au nanosatellite d'être conçu et fabriqué en deux ans et demi.

Le projet, d'un coût de dix millions d'euros, a été financé à hauteur de 7 millions par le Cnes et 3 millions par Hemeria.

Angels et le chasseur d'exoplanètes Cheops de l'Agence spatiale européenne (Esa) embarqueront comme « passagers secondaires » à bord d'un vaisseau Soyouz, et le satellite italien d'observation de la Terre Cosmo-SkyMed Second Génération en « passager principal ».

D'un poids de 18,3kg (26,2kg avec son caisson déployeur), le nanosatellite Angels mesure 22cm x 22cm x 35cm. Le démonstrateur Angels embarquera à son bord la charge utile Argos-Neo développée par Thales Alenia Space et Syrlinks pour le compte du Cnes.

L'instrument Argos-Neo, le premier d'une nouvelle génération miniaturisée, viendra compléter la flotte actuellement en orbite du système Argos de collecte de données et de localisation de balises dédié à l'étude et à la protection de l'environnement.

Quelque 8.000 balises Argos sont utilisées dans le monde pour le suivi d'animaux, plusieurs milliers pour celui des bateaux de pêche et 5.000 équipent des bouées pour des programmes d'océanographie et de climatologie.

Dix fois plus léger (1,5kg) et trois fois plus économe en énergie pour les mêmes fonctionnalités que la génération précédente, l'Argos-Neo pourra intégrer la constellation européenne des 25 nanosatellites Kinéis qui sera lancée fin 2022. (Edité par Sophie Louet)

