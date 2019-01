Données financières (€) CA 2018 5 054 M EBIT 2018 197 M Résultat net 2018 126 M Dette 2018 626 M Rendement 2018 3,89% PER 2018 8,22 PER 2019 7,72 VE / CA 2018 0,33x VE / CA 2019 0,33x Capitalisation 1 060 M Prochain événement sur LEONI AG 21/03/19 Année 2018 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 37,6 € Ecart / Objectif Moyen 16% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Aldo Kamper President & Chief Executive Officer Klaus Probst Chairman-Supervisory Board Karl Gadesmann Chief Financial Officer Franz Spieß First Deputy Chairman-Supervisory Board Karl-Heinz Lach Member-Supervisory Board