Données financières (CHF) CA 2019 263 M EBIT 2019 66,3 M Résultat net 2019 63,7 M Dette 2019 10 291 M Rendement 2019 - PER 2019 9,70x PER 2020 7,43x VE / CA2019 41,5x VE / CA2020 38,2x Capitalisation 618 M Graphique LEONTEQ AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LEONTEQ AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 47,83 CHF Dernier Cours de Cloture 32,86 CHF Ecart / Objectif Haut 97,8% Ecart / Objectif Moyen 45,6% Ecart / Objectif Bas 17,2% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Lukas Ruflin Chief Executive Officer Christopher Michael Chambers Chairman Manish Patnaik Chief Operating Officer Marco Amato Deputy Chief Executive Officer & CFO Hans Isler Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LEONTEQ AG -18.78% 622 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 29.59% 81 521 ADYEN N.V. 34.30% 20 917 WORLDLINE 42.18% 12 075 SIMCORP 38.47% 3 678 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 30.29% 1 654