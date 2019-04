Communiqué : Information trimestrielle - 1e Trimestre 2019

Communiqué, Paris le 11 avril 2019

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 1erTRIMESTRE 2019

Variation du Chiffre d'affaires au 31 mars 2019 : + 3,34 %

En K€ 1er trimestre 2019 1er trimestre 2018 Variation en % Hôtel Régina Paris 2 647 2 720 -2.68% Hôtel Majestic - Spa Paris 1 042 1 248 -16.51% Hôtel Raphael Paris 2 001 1 538 30.10% Total 5 690 5 506 3.34





Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 5,7 millions d'euro au 31 mars 2019, soit une augmentation de + 3,34 % par rapport au 31 mars 2018.

Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 60,53 % au 31 mars 2019 contre 60,81 % au 31 mars 2018. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 338,61 € contre 329,71 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 204,96 € hors taxes. Il était de 200,51 € au 31 mars 2018 soit une augmentation de 2,22%.

L'activité de l'hôtel Regina reste quasi identique à celle du premier trimestre 2018, mais on note un léger retrait de 2,68 %. La situation de l'hôtel a permis de garder une certaine activité malgré les nombreuses annulations reçues suite aux mouvements des « gilets jaunes » dans la capitale, qui nous ont aussi contraint à fermer nos espaces de restauration les samedis de ce trimestre.

L'hôtel Raphael montre une progression importante de son chiffre d'affaires mais il faut rappeler que l'an dernier sur la même période, les travaux de ravalement de la façade et de rénovation de la terrasse nous avaient obligé à fermer plus de 64% des chambres. En conséquence, à activité normale et toutes nos unités en services sur ce premier trimestre 2019 nous attendions une activité bien supérieure. Nous estimons notre perte d'activité à environ 15 % sur ce premier trimestre du fait des mouvements des « gilets jaunes » qui ont très fortement impactés le comportement de la clientèle française ou étrangère pour les établissements à proximité de l'Etoile.

La baisse d'activité à l'hôtel Majestic résulte sur ce premier trimestre de l'impact du mouvement précité comme pour l'hôtel Raphael, mais également de la fermeture de quelques chambres et espaces de restauration pour rénovations. En effet, l'hôtel a engagé sur ces mois d'hiver une campagne d'entretien plus importante que les années passées qui a nécessité la stérilisation de certaines unités.

Faits marquants du trimestre

Travaux en cours et Investissements

Comme chaque année, les hôtels sont rénovés pendant les périodes hivernales et des travaux ont été engagés sur ce premier trimestre 2019

L'hôtel Raphael poursuit son programme de rénovation des ascenseurs qui devrait s'achever sur le second trimestre 2019.

L'hôtel Majestic-Spa, a profité de cet hiver pour ajouter de nouveaux embellissements à son Spa déjà rénové et a entrepris depuis le début de l'année un relooking de ses espaces d'accueil, de bar et de restauration. Un back office plus spacieux a également été créé pour libérer des espaces pour l'exploitation.

L'hôtel Regina a utilisé cette période de plus faible activité pour entretenir tous les espaces qui nécessitaient des rénovations. Il est, de sorte, prêt pour la haute saison également.

La société a changé de logiciel hôtelier pour répondre à des demandes croissantes et afin d'avoir un outil plus performant. Ce logiciel est connu de tous les intervenants, et pourra grâce à ses caractéristiques techniques permettre d'améliorer nos systèmes de ventes. La mise en service a eu lieu le 14 mars 2019.

Conseil d'administration du 27 mars 2019

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 27 mars 2019 a arrêté les comptes de l'exercice 2018 présentant un bénéfice de 3.2 M€ et un total de bilan de 55 M€.

Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2019 le versement d'un dividende de 0,22 € par action, prélevé sur le bénéfice de l'année 2018.

Les comptes annuels 2018 ainsi que les projets de résolutions proposées à l'Assemblée générale ont été publiés le 27 mars 2019 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement ».