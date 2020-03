Les Hôtels Baverez : Impact Coronavirus - COVID 19

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

Communiqué : Paris , le 16 mars 2020

IMPACT CORONAVIRUS COVID 19

Par suite de l’arrêt quasi-total de nos activités hotellières et de restaurations, aux annonces du gouvernement et à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, notre société a décidé ce jour de fermer à la clientèle les Hôtels Regina et Raphael et de mettre son personnel au chômage partiel.

Toutes les déclarations relatives à cette décision sont en cours de dépôt auprès des organismes agréés.

Une estimation de l’impact de cette épidémie sur nos comptes 2020 a été réalisé. Notre résultat net serait une perte significative. Notre trésorerie permettrait de passer cette crise dans la mesure où elle serait limitée à quelques mois.



Compte tenu de la crise sanitaire en cours, il a été décidé de reporter l’arrêté des comptes 2019 par le conseil d’administration du 31 mars 2020 au 30 avril 2020. En conséquence, le communiqué sur les résultats annuels sera publié le 30 avril après bourse.

