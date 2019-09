Les Hôtels Baverez : Index Egalité Professionnelle

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

NYSE Alternext Paris





Communiqué : Paris , le 2 septembre 2019

Index de l’Egalité Professionnelle

Conformément au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Les Hôtels Baverez annonce avoir calculé et déclaré son Index de l’Egalité Professionnelle à partir des cinq indicateurs suivants :

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranche d’âge et catégorie socioprofessionnelle ; Ecart dans les augmentations individuelles entre les hommes et les femmes ; Ecart dans les promotions entre les hommes et les femmes ; Pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congés maternité ; Equilibre entre le nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Le résultat obtenu par la société au titre des rémunérations et éléments de l’année 2018 s’élève à 94 sur 100 points.





