Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e trimestre 2018

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 - Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 12 octobre 2018

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 3e TRIMESTRE 2018

Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 : + 10,25%

En K€ Cumul

du 1e semestre Troisième trimestre Cumul

au 30 septembre 2018 Hôtel Regina Paris 6 727 4 036 10 763 Hôtel Majestic - Spa Paris 3 001 1 840 4 841 Hôtel Raphaël Paris 4 792 3 837 8 629 Total 2018 14 520 9 713 24 233 2017 Hôtel Regina Paris 6 158 3 408 9 566 Hôtel Majestic - Spa Paris 2 273 1 617 3 890 Hôtel Raphaël Paris 5 303 3 221 8 524 Total 2017 13 734 8 246 21 980 Variation en % 5.72% 17.79% 10.25%

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 24,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, soit une augmentation de 10,25% par rapport au 30 septembre 2017.

L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 12,51% en cumulé au 30 septembre par rapport à 2017. Son prix moyen est en augmentation de 5,7% et son RevPar de 8,51% pour atteindre 323,46 euros.

L'Hôtel Majestic - Spa réalise une augmentation de 24,45 % de chiffre d'affaires en cumulé au 30 septembre 2018. La réouverture de trois chambres et la bonne conjoncture du tourisme Parisien, ainsi qu'un meilleur positionnement commercial permettent de réaliser une augmentation de RevPar de 46,78 euros avec un maintien du prix moyen à 380,16 euros et une augmentation du taux d'occupation de 12 points.

Après avoir réalisé des travaux de ravalement ainsi que de nouveaux aménagements de la Terrasse qui ont provoqués une baisse d'activité au premier semestre de l'année, l'Hôtel Raphael rattrape sur ce 3e trimestre le retard pris en début d'année. Il réalise un chiffre d'affaire en augmentation de 1,23% en cumulé par rapport à l'an dernier. Le taux d'occupation ne perd plus que 3,8 points au 30 septembre 2018 contre 7 points au 30 juin 2018 et le prix moyen augmente de 5.7% au 30 septembre. En conséquence, le RevPar reste stable à 251,07 euros au 30 septembre 2018 comparé à l'an dernier. La restauration, notamment soutenue par l'ouverture de la Terrasse sur ce 3e trimestre réalise 2,7 M€ de chiffre d'affaires, soit 7,8% de plus que l'an dernier.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 75,09% au 30 septembre 2018, il était de 72,91% % au 30 septembre 2017. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 387,45 euros pour 370,81 euros l'an dernier à la même date, soit une augmentation de 4,49%. Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 290,95 euros hors taxes. Il était de 270,35 euros au 30 septembre 2017.

Faits marquants du trimestre

Conseil d'administration du 6 septembre 2018

Le conseil d'administration de la société qui s'est tenu le 6 septembre 2018 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2018.

Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat bénéficiaire de 727 K€ à mi année 2018. Au 30 juin 2017 le résultat net était un bénéfice de 186 K€. Le total du bilan était de 52,5 M€ au 30 juin 2018.

La trésorerie s'élevait à 7,7 M€ comparée à 9,4 M€ au 31 décembre 2017. L'endettement était de

2,6 M€. Au passif les provisions pour risques et charges avaient diminuées de 407 K€ comparées au 31 décembre 2017, et s'élevaient à 0,7 M€. Le total des dettes était de 16,5 M€ au 30 juin 2018, comprenant 10,3 M€ d'emprunts.

Les comptes semestriels au 30 juin 2018 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n'ayant pas l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.

