Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 4e trimestre 2018

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 18 janvier 2019

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 4e TRIMESTRE 2018

Variation du Chiffre d’affaires au 31 décembre 2018 : + 11,25%

En K€ Cumul

au troisième trimestre Quatrième trimestre Cumul Année Hôtel Regina Paris 10 763 3 472 14 235 Hôtel Majestic - Spa Paris 4 841 1 471 6 312 Hôtel Raphael Paris 8 629 2 939 11 568 Année 2018 24 233 7 882 32 115 Hôtel Regina Paris 9 566 3 115 12 681 Hôtel Majestic - Spa Paris 3 890 1 387 5 277 Hôtel Raphael Paris 8 524 2 386 10 910 Année 2017 21 980 6 888 28 868 Variation (en %) 10.25 % 14.43 % 11.25 %

Le chiffre d’affaires de nos trois établissements s’élève à 32,1 millions d’euros au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 11,25% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de l’Hôtel Regina progresse de 12,25% sur l’année et de 11,46% sur le 4e trimestre 2018 comparé au 4e trimestre réalisé en 2017. Son prix moyen est en augmentation de 6,9 % sur l’année et son RevPar gagne 27 euros soit 9,3% pour atteindre 319,35 euros. La restauration s’élève à 2,3 M€ soit une augmentation de 16,5% par rapport à l’an dernier. Cette performance est également accompagnée par l’ouverture en mai 2018 d’un espace de bien-être qui permet à nos clients de combiner leurs activités et des instants de détente.

L’Hôtel Majestic – Spa réalise une augmentation de 19,61% de chiffre d’affaires en cumulé au 31 décembre 2018. Sur le 4e trimestre 2018, la progressions de son chiffre d’affaires est de 6,06%. Son prix moyen reste élevé à 370,59 euros sur l’année et son RevPar gagne 36 euros soit 14,5% et s’élève à 284,07 euros au 31 décembre 2018. Son taux d’occupation progresse de 10 points sur l’année.

Après avoir réalisé des travaux de ravalement ainsi que de nouveaux aménagements de la Terrasse qui ont provoqués une baisse d’activité au premier semestre de l’année, l’Hôtel Raphael rattrape ce retard et réalise une progression de 23,18% de son chiffre d’affaires sur ce 4e trimestre pour atterrir au cumul annuel à une augmentation de 6,03%. Le taux d’occupation est quasiment identique à celui de 2017 mais le prix moyen augmente de 6,3% sur l’année 2018. En conséquence, le RevPar gagne 13 euros sur l’année pour s’établir à 255,85 euros au 31 décembre 2018. La restauration, notamment soutenue par l’ouverture de la Terrasse sur le 3e trimestre réalise 3,4 M€ de chiffre d’affaires, soit 10,7% de plus que l’an dernier. Le réaménagement du Restaurant réalisé en décembre dans une ambiance plus conviviale et chaleureuse laisse entrevoir de belles possibilités d’évolutions.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 74,53% au 31 décembre 2018, il était de 71,81% % au 31 décembre 2017. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 387,58 euros pour 369,17 euros l’an dernier à la même date, soit une augmentation de 5%. Le RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 288,86 euros hors taxes. Il était de 265,09 euros au 31 décembre 2017.

Faits marquants du trimestre

Mouvement des « Gilets Jaunes »

L’activité des hôtels, que ce soit en hébergement ou en restauration, a été impactée sur ce 4e trimestre 2018 par les évènements qui se sont déroulés tous les week-ends de la fin d’année dans la capitale.

L’hôtel Raphael a subit des dégâts mineurs et les violences des manifestations nous ont conduit à fermer nos espaces de restauration notamment sur des samedis de décembre dans nos trois établissements. Ces évènements, relayés par la presse française ou étrangère, ont engendré de nombreuses annulations sur les réservations de fin d’année et un réel ralentissement des réservations sur le 1e trimestre 2019.

Perspectives

Nous restons optimistes quant à la nouvelle année 2019, même si les mouvements sociaux ne semblent pas se calmer sur ce début du mois de janvier.

La qualité de nos établissements et la fidélité de nos clients, notre meilleure réactivité sur les repositionnements à opérer comme la rationalisation et la bonne gestion des dépenses nous permettent néanmoins d’aborder cette nouvelle année assez sereinement.

Nous restons cependant vigilants sur les évolutions des indicateurs de performance car notre activité est toujours très sensible à la conjoncture.

