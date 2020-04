Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle au 31 mars 2020

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 9 avril 2020

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2020

Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2020 : - 15,73 %

En milliers d'euros 1er Trimestre 2020 1er Trimestre 2019 Variation en % Hôtel Regina Paris 1 871 2 647 -29.32% Hôtel Majestic - Spa Paris 961 1 042 -7.77% Hôtel Raphael Paris 1 963 2 001 -1.90% TOTAL 4 795 5 690 -15.73%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 4,8 millions d’euro au 31 mars 2020, soit une diminution de 15,73 % par rapport au 31 mars 2019.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 50,39 % au 31 mars 2020 contre 60,53 % au 31 mars 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 351,96 € contre 338,61 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 177,37 € hors taxes. Il était de 204,96 € au 31 mars 2019 soit une diminution de 13,46 %.

L’activité de l’hôtel Regina a été ralentie par les grèves sur la réforme des retraites de fin d’année 2019 et début 2020. La fermeture du Regina pour cause de crise sanitaire dès le 17 mars matin est venue précipiter cette baisse.

La baisse d’activité à l’hôtel Majestic résulte sur ce premier trimestre de l’impact du mouvement précité comme pour l’hôtel Regina, mais également de la fermeture de sept chambres pour création de cinq nouvelles unités. En effet, l’hôtel a engagé sur ces mois d’hiver la dernière phase de création de nouvelles chambres de 45 m2 chacune par rénovation et partage d’une très grande suite, et ce sur 5 étages.

L’hôtel Raphael a été stoppé dans l’évolution de son chiffre d’affaires. Après les gilets jaunes en 2018/2019, les grèves sur la réforme des retraites en 2019/2020, l’hôtel n’a pas eu une seule année à plein régime depuis la fin des travaux de ravalement et de refonte de la terrasse en 2018. Et avec le Covid 19, l’hôtel a été également fermé à la clientèle dès le 17 mars matin.





Faits marquants du trimestre

Covid 19

La crise du Covid 19 impacte très lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier avec l’annonce du Président Macron le 12 mars au soir, et la fermeture des bars et restaurants et autres mesures de limitation des déplacements par Edouard Philippe le samedi 14 mars 2020.

Le 16 mars, nous avons eu des consignes du gouvernement ne nous permettant plus aucune activité et la mise en confinement obligatoire, ce qui nous a conduit à fermer les trois hôtels dès le 17 mars 2020 après le départ des derniers clients.

Nous rouvrirons progressivement lorsque les mesures seront levées et que l’activité repartira.

Conformément au communiqué du 16 mars 2020 et compte tenu de la crise sanitaire en cours, il a été décidé de reporter l’arrêté des comptes 2019 par le conseil d’administration du 31 mars 2020 au 30 avril 2020. En conséquence, le communiqué sur les résultats annuels sera publié le 30 avril après bourse.

