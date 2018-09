Les Hôtels Baverez : Rapport semestriel au 30 juin 2018

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Communiqué, Paris le 6 septembre 2018

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2018

Le chiffre d'affaires des trois établissements s'élève à 14,5 millions d'euros au 30 juin 2018. Il était de 13,7 millions d'euros au 30 juin 2017, soit une progression de 5,72%.

L'Hôtel Regina voit son chiffre d'affaires augmenter de 9 % avec une progression de 2,6 % de son prix moyen, une augmentation de 1.4 points de taux d'occupation qui s'élève à 81,4% au 30 juin 2018 ; et en conséquence une augmentation du RevPar de 4,3 %.

L'hôtel Regina a su maintenir un niveau élevé d'activité sur ce premier semestre avec des évènements dans la mode notamment, et a terminé un programme de refonte complet du sous-sol avec la création d'un salon destiné aux séminaires et banquets et d'un espace de bien-être qui comporte un sauna et un hammam, et également un espace de fitness que nos clients réclamaient et qui les accueille dès fin juin pendant leurs séjours dans l'hôtel.

L'Hôtel Majestic - spa réalise une belle performance avec une augmentation de 32 % de chiffre d'affaires sur le semestre. Son taux d'occupation gagne 17.6 points comparé à l'an dernier avec un prix moyen en baisse de 5,5 %, son RevPar progresse de 22,9 %.

L'hôtel Majestic-Spa a réouvert toutes les chambres à la vente avec la mise en service de la 52e clé fin février 2018. Il a profité de cet hiver pour rénover son Spa afin de pouvoir toujours accueillir ses clients dans un meilleur confort et avec de nouvelles installations de fitness.

Le chiffre d'affaires de l'Hôtel Raphael perd 10 % sur ce semestre par rapport à l'an dernier, les travaux entrepris sur l'hiver et le début du printemps nous ont obligé à fermer presque 40% des chambres à la vente ainsi que certains salons pour que notre clientèle ne souffre pas du bruit et des désagréments de ces travaux. Le taux d'occupation perd 7 points et le prix moyen augmente de 3,76% de sorte que le RevPar baisse de 7,7% au 30 juin 2018.

L'hôtel Raphael a réalisé le ravalement de sa façade avec reprise des pierres extérieures. Il a réaménagé complètement sa Terrasse pour une ouverture début mai 2018 dans un environnement totalement repensé et a rénové 2 ascenseurs de service. Tous ces travaux se sont terminés au mois de mai 2018 et déjà sur le mois de juin 2018 l'activité reprend très vite avec un TO supérieur de 7.7 points par rapport à juin 2017 et un chiffre d'affaires supérieur de 16% sur le mois de juin comparé à l'an dernier.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles pour la société s'établit donc à 71,32 % au 30 juin 2018 pour 69.41% au 30 juin 2017. Le prix moyen hors taxes s'élève à 367,75 € pour 363,37 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 262,29 €. Il était de 252,21 € hors taxes au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, le total des produits d'exploitation s'est élevé à 15 323 K€ pour 14 260 K€ l'année précédente à la même date, soit une progression de 7,5 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 14 874 K€ pour 14 330 K€ au 30 juin 2017, soit une augmentation de 3,8 %.

Le résultat d'exploitation est un profit de 449 K€ pour une perte de 70 K€ au 30 juin 2017.

Le résultat financier est une perte de 98 K€, c'était un profit de 27 K€ au 30 juin 2017.

Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 166 K€.

L'impôt sur les sociétés est un profit de 211 K€ et comprend un crédit d'impôt obtenu en 2017 de

6 K€ et le CICE calculé au 30 juin 2018 pour 205 K€.

Le résultat net est un profit de 727 K€ à mi année 2018. Au 30 juin 2017 le résultat net était un bénéfice de 186 K€.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 773 K€ et correspondent principalement aux soldes des travaux engagés à l'hôtel Raphael concernant la terrasse et les ascenseurs et à l'hôtel Regina pour l'espace de wellness et la nouvelle salle de séminaire en sous-sol qui n'ont pas encore pu être immobilisés.

La trésorerie s'élève à 7,7 M€ comparée à 9,4 M€ au 31 décembre 2017. L'endettement net s'élève à

2,6 M€ pour 1,4 M€ au 31 décembre 2017.

Le total du bilan est de 52,0 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminué de 407 K€ comparées au 31 décembre 2017, résultant principalement de la reprise de provision pour ravalement de 371 K€ et des dotations ou reprises de provisions pour les litiges prud'homaux.

Le total des dettes est de 16,5 M€ au 30 juin 2018, il était de 16,9 M€ au 31 décembre 2017.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2018 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n'ayant pas l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels.



Le rapport semestriel au 30 juin 2018 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.

