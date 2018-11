LNC : acquisition de BPD Marignan finalisée

15/11/2018 | 08:07

Les Nouveaux Constructeurs (LNC), intervenant dans le cadre d'une coentreprise avec le fonds PW Real Estate Fund III, annonce avoir finalisé l'acquisition de BPD Marignan, suite à l'obtention de l'autorisation des autorités de contrôle des concentrations.



La coentreprise acquéreuse, détenue conjointement à 60% par LNC et 40% par PW Real Estate Fund III, a acquis 100% du capital de BPD Marignan auprès de BPD Frankrijk, filiale de BPD Europe, appartenant au groupe néerlandais Rabobank.



Promoteur d'immobilier résidentiel et de bureaux, présent sur l'ensemble du territoire français via 14 implantations régionales, BPD Marignan a vendu plus de 4.000 logements au cours de l'année 2017. Il sera gérée de manière indépendante de LNC.



