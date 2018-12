LNC : début de la construction d'un immeuble à Bobigny

13/12/2018 | 09:39

Les Nouveaux Constructeurs (LNC) annonce poser la

première pierre de 'Green Park', immeuble résidentiel à Bobigny en Seine-Saint-Denis, à trois kilomètres des portes de Paris avec une liaison par le métro, le tramway, le RER E, et le réseau de bus.



Élevée sur deux niveaux de parking en sous-sol, la résidence comprend 67 appartements du deux au cinq pièces, deux halls d'entrée accessibles depuis un jardin intérieur et un local à vélo en rez-de-chaussée. Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2020.



