LNC : projet de réorganisation juridique interne

08/07/2019 | 08:04

Les Nouveaux Constructeurs (LNC) envisage une réorganisation juridique interne consistant à filialiser son activité de prestation de services de promotion immobilière (gestion, commercialisation, suivi technique).



Cette opération serait réalisée par voie d'apport d'actif soumis au régime des scissions à Les Nouveaux Constructeurs Investissement (LNCI), filiale détenue à 99,84%. L'objectif de cet apport serait de rationaliser l'organigramme du groupe en France.



Une requête sera déposée auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre afin de désigner des commissaires à la scission. Les modifications devraient intervenir au second semestre 2019, sous réserve de l'approbation des assemblées générales de LNC et LNCI.



