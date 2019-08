Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les Nouveaux Constructeurs (LNC) a annoncé vendredi soir la signature un contrat de crédit corporate syndiqué d'un montant de 275 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans. Ce crédit a pour objet principal le refinancement de l'ensemble des « crédits promoteurs » (prêts conclus sous forme d'une autorisation de découvert dédiée à un programme de promotion immobilière) utilisés jusqu'à présent par LNC." La mise en place de cette ligne corporate permettra à LNC d'améliorer ses modalités de financement externe et d'accompagner le développement de son activité, en lui donnant une meilleure flexibilité selon les besoins et opportunités ", a expliqué le promoteur immobilier.Elle a été souscrite auprès d'établissements bancaires de 1er rang : BNP Paribas, Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier (SOCFIM), Banque Palatine, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Crédit Agricole de l'Ile de France (CADIF), Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Société Générale et Arkea.