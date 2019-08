LNC : signe un crédit corporate syndiqué de 275 ME

02/08/2019 | 18:12

Les Nouveaux Constructeurs (LNC) annonce avoir signé un contrat de crédit corporate syndiqué d'un montant de 275 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans.



' Ce crédit a pour objet principal le refinancement de l'ensemble des ' crédits promoteurs ' (prêts conclus sous forme d'une autorisation de découvert dédiée à un programme de promotion immobilière) utilisés jusqu'à présent par LNC ' indique le groupe.



' La mise en place de cette ligne corporate permettra à LNC d'améliorer ses modalités de financement externe et d'accompagner le développement de son activité, en lui donnant une meilleure flexibilité selon les besoins et opportunités ' rajoute la direction.



