LNC : stabilité du CA au 1er semestre

27/07/2018 | 09:40

Le promoteur immobilier LNC (Les Nouveaux Constructeurs) annonce au titre de son premier semestre 2018, un chiffre d'affaires consolidé de 358,5 millions d'euros, sensiblement au même niveau qu'au premier semestre 2017 (-1%).



Le montant total des réservations s'élève à 574 millions d'euros, en progression de 22%. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2.178 appartements et maisons, soit une croissance de 18% en volume.



Grâce à son carnet de commandes étoffé, LNC revendique 'une bonne visibilité pour les trimestres à venir, dans un contexte de marché où les rythmes commerciaux sont en ralentissement et les coûts de construction en progression sensible'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.