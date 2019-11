Les Nouveaux Constructeurs : AGE du 21 novembre 2019 – Avis de convocation publié aux Petites Affiches le 4 novembre 2019

408e année - 1er-4 novembre 2019 - nos 219-220

AVIS IMPORTANT

Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 20 décembre 2018, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, du 13 décembre 2018 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 3 décembre 2018 ; 4o M. le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018. Les journaux PETITES-AFFICHES - GAZETTE DU PALAIS - LE QUOTIDIEN JURIDIQUE - LA LOI ont été désignés comme publicateurs officiels pour recevoir, en 2019, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne, toutes annonces judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce, ainsi que des actes de sociétés.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr

N.B. - L'administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

TARIF DES ANNONCES LÉGALES

Par Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2019 des annonces légales est de 5,50 € hors taxe la ligne + TVA