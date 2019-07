Les Nouveaux Constructeurs

Activité au 30 juin 2019

Chiffre d'affaires en progression : 434,3 m€ +21% vs S1 2018 Activité commerciale élevée Réservations: 629 m€ + 10% vs S1 2018 Bonne tenue des indicateurs avancés Carnet de commandes : 1 530 m€ + 10% vs 31-12-2018 20 mois d'activité Portefeuille foncier : 4 075 m€ -2% vs 31-12-2018

Boulogne, mercredi 31 juillet 2019 - La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, promoteur d'immobilier résidentiel et tertiaire, communique aujourd'hui son activité semestrielle au 30 juin 2019.

Principaux indicateurs - En millions d'euros (*) S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires (HT) 434,3 358,5 21% Réservations (TTC) 629 574 10% 30-06-2019 31-12-2018 Variation Carnet de commandes (HT) 1 530 1 388 10% Portefeuille foncier (HT) 4 075 4 143 -2%

(*) Les indicateurs ci-dessus ne concernent que le périmètre historique Les Nouveaux Constructeurs et n'intègrent pas ceux de Marignan. En effet, cette société, acquise en novembre 2018 dans le cadre d'une coentreprise avec le fonds d'investissement PW Real Estate Fund III, fait l'objet d'un contrôle conjoint. A ce titre, elle est consolidée dans les comptes Les Nouveaux Constructeurs par mise en équivalence.

Chiffre d'affaires

Au 1er semestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de LNC s'établit à 434,3 millions d'euros, en progression de 21% par rapport au 1er semestre 2018.

Chiffre d'affaires par secteur opérationnel

En millions d'euros HT S1 2019 S1 2018 Variation Résidentiel - France 293,6 254,5 15% Résidentiel - Espagne 35,5 40,3 -12% Résidentiel - Allemagne 51,6 19,3 167% RESIDENTIEL 380,7 314,1 21% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 15,1 7,6 99% GARAGES PREFABRIQUES 38,5 36,8 5% TOTAL 434,3 358,5 21%

En France, le chiffre d'affaires dégagé par l'immobilier résidentiel au cours du 1er semestre 2019 s'établit à 293,6 millions d'euros, en progression de 15% par rapport au 1er semestre 2018.

En Espagne, le chiffre d'affaires s'inscrit à 35,5 millions d'euros, contre 40,3 millions d'euros au 1er semestre 2018. Ce chiffre d'affaires correspond à la livraison de 159 logements au 1er semestre 2019, contre 177 au 1er semestre 2018.

En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 51,6 millions d'euros, pour 75 logements livrés, contre 19,3 millions d'euros et 47 livraisons, à prix unitaire moindre, au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise s'inscrit à 15,1 millions d'euros, contre 7,6 millions d'euros au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 38,5 millions d'euros, contre 36,8 millions d'euros au 1er semestre 2018. Au cours du 1er semestre 2019, Zapf a livré près de 6.300 garages préfabriqués.

Activité commerciale

Au 1er semestre 2019, le montant total des réservations s'élève à 629 millions d'euros ttc, en progression de 10% par rapport au 1er semestre 2018. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2 375 appartements et maisons, contre 2 178 au 1er semestre 2018, soit +9% en volume.

Montant des réservations de logements

En millions d'euros TTC S1 2019 S1 2018 Variation Résidentiel - France 509 441 15% Dont particuliers 463 410 13% Dont ventes en bloc 46 31 48% Résidentiel - Espagne 90 90 0% Résidentiel - Allemagne 23 28 -18% RESIDENTIEL 622 559 11% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 7 15 -53% TOTAL 629 574 10%

En France, les réservations en immobilier résidentiel s'inscrivent à 509 millions d'euros ttc, représentant 2 056 logements, contre 441 millions d'euros ttc et 1 779 logements au 1er semestre 2018, soit une hausse de 15% en valeur et 16% en volume. Cette progression des ventes entre les deux périodes résulte principalement d'une croissance du nombre de programmes en commercialisation, le rythme de vente restant stable entre les deux périodes.

En volume, les ventes aux particuliers représentent près de 88% des réservations, le solde de 12% étant constitué des ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux. Au sein des ventes aux particuliers, les investisseurs individuels ont représenté 34% des ventes au détail du 1er semestre 2019, contre 39% pour l'ensemble de l'année 2018.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 90 millions d'euros, soit 289 unités vendues, contre 90 millions d'euros et 359 unités au 1er semestre 2018, ce qui représente un montant stable en valeur et une baisse de 19% en volume, cette dernière compensée par une hausse des prix unitaires moyens.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 23 millions d'euros, soit 30 unités vendues, contre 28 millions d'euros et 40 unités au 1er semestre 2018. Les ventes munichoises portent sur des logements à prix moyen unitaire élevé (environ 780k€ au S1 2019) du fait de leurs localisations centrales.

En Immobilier d'entreprise, les réservations de la période représentent principalement des ventes au détail sur le programme de Chessy.

Carnet de commandes

Au 30 juin 2019, le carnet de commandes s'élève à 1 530 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport au 31 décembre 2018.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 20 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2018.

Carnet de commandes

En millions d'euros HT 30-06-2019 31-12-2018 Variation Résidentiel - France 1 009 892 13% Résidentiel - Espagne 325 276 18% Résidentiel - Allemagne 82 111 -26% RESIDENTIEL 1 416 1 279 11% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 57 66 -14% GARAGES PREFABRIQUES 57 43 33% TOTAL 1 530 1 388 10%

En France, le carnet de commandes de l'immobilier résidentiel progresse de 13% à 1 009 millions d'euros.

En Espagne, le carnet de commandes s'établit à 325 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1 310 logements réservés et non encore livrés.

En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 82 millions d'euros, représentant le prix de 135 logements réservés et non encore livrés.

Le carnet de commandes de l'Immobilier d'entreprise représente essentiellement le chiffre d'affaires non encore dégagé de 3 immeubles situés respectivement à Paris 13ème, Paris 7ème et Bordeaux.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 57 millions d'euros au 30 juin 2019, représentant environ 9 900 garages à livrer.

Portefeuille foncier

Au 30 juin 2019, le portefeuille foncier LNC s'établit à 4 075 millions d'euros, en léger retrait de 2% par rapport à fin 2018.

Le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 856 millions d'euros au 30 juin 2019, contre 3 943 millions d'euros à fin 2018. Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2018.

Portefeuille foncier maîtrisé

En millions d'euros HT 30-06-2019 31-12-2018 Variation Résidentiel - France 3 172 3 257 -3% Résidentiel - Espagne 268 263 2% Résidentiel - Allemagne 416 423 -2% RESIDENTIEL 3 856 3 943 -2% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 219 200 +10% TOTAL 4 075 4 143 -2%

En France, le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 172 millions d'euros, en léger retrait de 3% par rapport au 31 décembre 2018. Il représente 15 812 logements, contre 16 257 logements au 31 décembre 2018.

En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 268 millions d'euros, contre 263 millions d'euros à fin 2018. Il représente 953 logements, contre 960 en début d'année.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 416 millions d'euros, soit 739 logements, contre 423 millions d'euros et 777 logements à fin 2018.

Le portefeuille foncier de l'Immobilier d'entreprise s'établit à 219 millions d'euros. Il représente le chiffre d'affaires potentiel de six programmes franciliens non encore vendus, dont trois sont situés dans la région de Marne la Vallée.

Perspectives

Grâce à son carnet de commandes étoffé, Les Nouveaux Constructeurs dispose d'une bonne visibilité pour les trimestres à venir, dans un contexte de marché où le prix des terrains et les coûts de construction ont sensiblement progressé.

En France, marché stratégique où se concentre près de 80% du portefeuille foncier du groupe, Les Nouveaux Constructeurs entend poursuivre son développement commercial en restant vigilant sur l'adéquation de ses produits à la demande.

Calendrier de communication financière

Résultats du 1er semestre 2019 : vendredi 20 septembre 2019 (après clôture d'Euronext Paris)

Glossaire

Chiffres d'affaires

Il correspond, en France, au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). À l'étranger, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Réservations

Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Carnet de commandes

En France, le carnet de commandes correspond à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. À l'étranger, le carnet de commande représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à LNC, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe.

Annexes

Chiffre d'affaires par pôle

En millions d'euros HT 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 254,5 312,4 296,3 Résidentiel - Espagne 40,3 38,1 35,5 Résidentiel -Allemagne 19,3 66,5 51,6 Immobilier d'entreprise - France 7,6 10,0 15,1 Garages préfabriqués - Allemagne 36,8 56,2 38,5 Total 358,5 483,2 434,3

Prix unitaires moyens des réservations - résidentiel

En milliers d'euros TTC S1 2019 S1 2018 Variation France (1) 248 248 0% Espagne (2) 311 251 +24% Allemagne(3) 777 694 +12%

(1) y compris TVA de 20% ou 10% ou 5,5% (2) y compris TVA Accession de 10% (3) pas de TVA

Nombre de réservations nettes - résidentiel

En nombre de logements S1 2019 S1 2018 Variation France 2 056 1 779 +16% Espagne 289 359 -19% Allemagne 30 40 -25% Total 2 375 2 178 +9%

Série du CA des réservations nettes par pôle par semestre

En millions d'euros TTC 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 441 428 509 Résidentiel - Espagne 90 55 90 Résidentiel -Allemagne 28 17 23 Immobilier d'entreprise - France 15 1 7 Total 574 501 629

Carnet de commandes par semestre (en fin de période)

En millions d'euros HT 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 840 892 1 009 Résidentiel - Espagne 264 276 325 Résidentiel -Allemagne 160 111 82 Immobilier d'entreprise - France 75 66 57 Garages préfabriqués - Allemagne 51 43 57 Total 1 390 1 388 1 530

Portefeuille foncier - Résidentiel

En nombre de logements 30-06-2019 31-12-2018 Variation France 15 812 16 257 -3% Espagne 953 960 -1% Allemagne 739 777 -5% Total 17 504 17 994 -3%

portefeuille foncier par semestre (en fin de période)

En millions d'euros HT 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 3 130 3 257 3 172 Résidentiel - Espagne 261 263 268 Résidentiel -Allemagne 431 423 416 Immobilier d'entreprise - France 200 200 219 Total 4 022 4 143 4 075

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 139-146 du Rapport Financier Annuel 2018 puissent avoir un impact sur les activités de LNC SA et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59663-lnc-ca-s1-2019-vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

