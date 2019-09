Les Nouveaux Constructeurs : RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019

Les Nouveaux Constructeurs

Activité

Activité commerciale élevée 629 m€ + 10% vs S1 2018 Bonne tenue des indicateurs avancés Carnet de commandes :

1 530 m€ + 10% vs 31-12-2018

20 mois d'activité

Rentabilité

Chiffre d'affaires en progression : 434,3 m€ +21% vs S1 2018 Résultat net semestriel 39,1 m€ +7% vs S1 2018

Boulogne, vendredi 20 septembre 2019 - La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, promoteur d'immobilier résidentiel et tertiaire, communique aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2019. Les comptes du 1er semestre 2019 ont été examinés par le conseil de surveillance qui s'est tenu le 20 septembre 2019. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les auditeurs, dont le rapport est en cours d'émission.

Principaux indicateurs - En millions d'euros S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires (HT) 434,3 358,5 Marge brute

Taux de Marge brute 108,4

25,0% 95,9

26,8% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 67,3

15,5% 59,1

16,5% Résultat net - part du groupe 39,1 36,5 30-06-2019 31-12-2018 Endettement net -205,6 -209,9

Moïse Mitterrand, Président du Directoire, déclare :

« Au 1er semestre 2019, l'activité commerciale et le chiffre d'affaires Les Nouveaux Constructeurs sont en progression, grâce à notre offre commerciale en croissance et à la vigueur de la demande de logements neufs soutenue par des taux d'intérêts bas. En dépit d'une baisse de la marge brute de notre activité résidentielle en France, qui s'explique par les récentes hausses des charges foncières et des coûts de construction, la rentabilité opérationnelle du groupe se maintient à un niveau élevé. Par ailleurs, notre besoin de fonds de roulement et notre endettement net évoluent de manière maitrisée. »

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 1er semestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de LNC s'établit à 434,3 millions d'euros, en progression de 21% par rapport au 1er semestre 2018.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR OPERATIONNEL

En millions d'euros HT S1 2019 S1 2018 Variation Résidentiel - France 293,6 254,5 15% Résidentiel - Espagne 35,5 40,3 -12% Résidentiel - Allemagne 51,6 19,3 167% RESIDENTIEL 380,7 314,1 21% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 15,1 7,6 99% GARAGES PREFABRIQUES 38,5 36,8 5% TOTAL 434,3 358,5 21%

En France, le chiffre d'affaires dégagé par l'immobilier résidentiel au cours du 1er semestre 2019 s'établit à 293,6 millions d'euros, en progression de 15% par rapport au 1er semestre 2018.

En Espagne, le chiffre d'affaires s'inscrit à 35,5 millions d'euros, contre 40,3 millions d'euros au 1er semestre 2018. Ce chiffre d'affaires correspond à la livraison de 159 logements au 1er semestre 2019, contre 177 au 1er semestre 2018.

En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 51,6 millions d'euros, pour 75 logements livrés, contre 19,3 millions d'euros et 47 livraisons, à prix unitaire moindre, au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise s'inscrit à 15,1 millions d'euros, contre 7,6 millions d'euros au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 38,5 millions d'euros, contre 36,8 millions d'euros au 1er semestre 2018. Au cours du 1er semestre 2019, Zapf a livré près de 6.300 garages préfabriqués.

ACTIVITE COMMERCIALE

Au 1er semestre 2019, le montant total des réservations s'élève à 629 millions d'euros ttc, en progression de 10% par rapport au 1er semestre 2018. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2 375 appartements et maisons, contre 2 178 au 1er semestre 2018, soit +9% en volume.

MONTANT DES RESERVATIONS DE LOGEMENTS

En millions d'euros TTC S1 2019 S1 2018 Variation Résidentiel - France 509 441 15% Dont particuliers 463 410 13% Dont ventes en bloc 46 31 48% Résidentiel - Espagne 90 90 0% Résidentiel - Allemagne 23 28 -18% RESIDENTIEL 622 559 11% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 7 15 -53% TOTAL 629 574 10%

En France, les réservations en immobilier résidentiel s'inscrivent à 509 millions d'euros ttc, représentant 2 056 logements, contre 441 millions d'euros ttc et 1 779 logements au 1er semestre 2018, soit une hausse de 15% en valeur et 16% en volume. Cette progression des ventes entre les deux périodes résulte principalement d'une croissance du nombre de programmes en commercialisation, le rythme de vente restant stable entre les deux périodes.

En volume, les ventes aux particuliers représentent près de 88% des réservations, le solde de 12% étant constitué des ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux. Au sein des ventes aux particuliers, les investisseurs individuels ont représenté 34% des ventes au détail du 1er semestre 2019, contre 39% pour l'ensemble de l'année 2018.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 90 millions d'euros, soit 289 unités vendues, contre 90 millions d'euros et 359 unités au 1er semestre 2018, ce qui représente un montant stable en valeur et une baisse de 19% en volume, cette dernière compensée par une hausse des prix unitaires moyens.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 23 millions d'euros, soit 30 unités vendues, contre 28 millions d'euros et 40 unités au 1er semestre 2018. Les ventes munichoises portent sur des logements à prix moyen unitaire élevé (environ 780k€ au S1 2019) du fait de leurs localisations centrales.

En Immobilier d'entreprise, les réservations de la période représentent principalement des ventes au détail sur le programme de Chessy.

CARNET DE COMMANDES

Au 30 juin 2019, le carnet de commandes s'élève à 1 530 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport au 31 décembre 2018.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 20 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2018.

CARNET DE COMMANDES

En millions d'euros HT 30-06-2019 31-12-2018 Variation Résidentiel - France 1 009 892 13% Résidentiel - Espagne 325 276 18% Résidentiel - Allemagne 82 111 -26% RESIDENTIEL 1 416 1 279 11% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 57 66 -14% GARAGES PREFABRIQUES 57 43 33% TOTAL 1 530 1 388 10%

En France, le carnet de commandes de l'immobilier résidentiel progresse de 13% à 1 009 millions d'euros.

En Espagne, le carnet de commandes s'établit à 325 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1 310 logements réservés et non encore livrés.

En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 82 millions d'euros, représentant le prix de 135 logements réservés et non encore livrés.

Le carnet de commandes de l'Immobilier d'entreprise représente essentiellement le chiffre d'affaires non encore dégagé de 3 immeubles situés respectivement à Paris 13ème, Paris 7ème et Bordeaux.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 57 millions d'euros au 30 juin 2019, représentant environ 9 900 garages à livrer.

PORTEFEUILLE FONCIER

Au 30 juin 2019, le portefeuille foncier LNC s'établit à 4 075 millions d'euros, en léger retrait de 2% par rapport à fin 2018.

Le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 856 millions d'euros au 30 juin 2019, contre 3 943 millions d'euros à fin 2018. Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2018.

PORTEFEUILLE FONCIER MAITRISE

En millions d'euros HT 30-06-2019 31-12-2018 Variation Résidentiel - France 3 172 3 257 -3% Résidentiel - Espagne 268 263 2% Résidentiel - Allemagne 416 423 -2% RESIDENTIEL 3 856 3 943 -2% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 219 200 +10% TOTAL 4 075 4 143 -2%

En France, le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 172 millions d'euros, en léger retrait de 3% par rapport au 31 décembre 2018. Il représente 15 812 logements, contre 16 257 logements au 31 décembre 2018.

En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 268 millions d'euros, contre 263 millions d'euros à fin 2018. Il représente 953 logements, contre 960 en début d'année.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 416 millions d'euros, soit 739 logements, contre 423 millions d'euros et 777 logements à fin 2018.

Le portefeuille foncier de l'Immobilier d'entreprise s'établit à 219 millions d'euros. Il représente le chiffre d'affaires potentiel de six programmes franciliens non encore vendus, dont trois sont situés dans la région de Marne la Vallée.

Eléments financiers

Compte de résultat

La marge brute passe de 95,9m€ au 1er semestre 2018 à 108,4m€ au 1er semestre 2019, en progression de 12,5m€ grâce à la hausse du chiffre d'affaires semestriel évoquée précédemment.

En millions d'euros HT S1 2019 S1 2018 Variation (en m€) Résidentiel - France 56,9 61,7 -4,8 Résidentiel - Espagne 11,9 12,9 -1,0 Résidentiel - Allemagne 21,6 7,2 14,4 Résidentiel 90,4 81,8 8,6 Immobilier d'entreprise 4,0 1,0 3,0 Garages préfabriqués 14,0 13,2 0,8 Autres 0,0 0,0 0,0 Total 108,4 95,9 12,5 En % du CA 25,0% 26,8%

Le taux de marge brute moyen est en faible diminution de 26,8% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018 à 25% au 1er semestre 2019. Ceci est principalement dû à la baisse de la rentabilité opérationnelle du segment Résidentiel-France qui s'explique par les hausses sensibles des coûts fonciers et des coûts de construction observés depuis deux ans.

Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 67,3m€ au 1er semestre 2019, contre 59,1m€ au 1er semestre 2018, en hausse de 8,2m€. Le ROC dégagé représente 15,5% du chiffre d'affaires, contre 16,5% au 1er semestre 2018.

Les quotes-parts de résultat des filiales en contrôle conjoint représentent une perte de -9m€ au 1er semestre 2019, contre -1,7m€ au 1er semestre 2018. Ce montant se décompose en -8,7m€ pour la quote-part de perte de Bayard Holding, la holding d'acquisition de Marignan, et -0,2m€ pour la quote-part de perte de Kwerk.

S'agissant d'un arrêté semestriel, la charge d'impôt sur les bénéfices est calculée sur la base d'un taux annuel moyen pondéré, estimé à 28%, et s'élève à 15,6m€ pour le 1er semestre 2019, contre 17,1m€ un an plus tôt.

Au final, le résultat net part du groupe s'inscrit à +39,1m€ au 1er semestre 2019, contre +36,5m€ pour le 1er semestre 2018, représentant une marge nette de 9% du chiffre d'affaires.

Structure du bilan

Les actifs non courants consolidés s'élèvent à 189m€ au 30 juin 2019, contre 184,9m€ au 31 décembre 2018. Cette progression est liée à l'introduction de la norme IFRS 16 en 2019 qui amène à constater des droits d'utilisation des actifs loués de 12,7m€ au 30 juin 2019, contre un montant nul au 31 décembre 2018.

Au 30 juin 2019, le besoin en fonds de roulement (« BFR ») s'élève à 547m€, en hausse de 10m€ par rapport à fin 2018, principalement du fait de la croissance des stocks, en lien avec la progression de l'activité commerciale.

(En millions d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 évolution en m€ évolution en % Stocks 731,1 699,3 31,8 5% Clients et autres créances 155,0 185,0 -30,0 -16% Fournisseurs et autres dettes 339,1 347,3 -8,2 -2% TOTAL BFR 547,0 537,0 10,0 2%

Suite à l'entrée en vigueur d'IFRS 16 au 1er janvier 2019, les dettes financières incluent désormais les « emprunts issus des locations », c'est-à-dire les obligations de paiement de loyers au titre des contrats de location simple (essentiellement bureaux et équipements), lesquels représentent 12,1m€ au 30 juin 2019, pour un solde nul au 31 décembre 2018. En tenant compte de ces derniers, l'endettement net consolidé de LNC s'élève à 205,6m€ au 30 juin 2019, en baisse de 4,3m€ par rapport à fin 2018.

(en millions d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Variation Dettes financières non courantes -131,7 -176,4 44,7 Emprunt obligataire courant -30,0 -29,9 -0,1 Dettes financières courantes -173,7 -121,1 -52,6 -retraitement apports promoteurs 2,3 1,5 0,8 Endettement brut -333,1 -325,9 -7,2 Trésorerie 127,5 116,0 11,5 Endettement net -205,6 -209,9 4,3 Capitaux propres consolidés 442,9 444,8 -1,9 Endettement net / capitaux propres conso 46,4% 47,2%

Au 30 juin 2019, l'endettement net représente 46,4% des capitaux propres consolidés de LNC, contre 47,2% au 31 décembre 2018.

PERSPECTIVES

Grâce à son carnet de commandes étoffé, Les Nouveaux Constructeurs dispose d'une bonne visibilité pour les trimestres à venir, dans un contexte de marché où le prix des terrains et les coûts de construction ont sensiblement progressé.

En France, marché stratégique où se concentre près de 80% du portefeuille foncier du groupe, Les Nouveaux Constructeurs entend poursuivre son développement commercial en restant vigilant sur l'adéquation de ses produits à la demande.

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

Activité commerciale et chiffre d'affaires 2019 : jeudi 30 janvier 2020 (avant l'ouverture d'Euronext Paris)

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

Fondée par Olivier Mitterrand en 1972, la société est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis sa création, Les Nouveaux Constructeurs a livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Sa présence dans huit des principales agglomérations françaises, ainsi que la qualité de ses programmes, ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - code "LNC" - ISIN : FR0004023208). Retrouvez tous les communiqués de presse de la société sur son site internet : https://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/le-groupe/finance/

Glossaire

Chiffres d'affaires

Il correspond, en France, au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). À l'étranger, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Réservations

Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Carnet de commandes

En France, le carnet de commandes correspond à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. À l'étranger, le carnet de commande représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à LNC, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe.

ROC

Correspond au Résultat Opérationnel Courant

Endettement net

L'endettement net est égal au solde des Dettes financières courantes et non courantes (retraitées des apports promoteurs) moins le solde de Trésorerie et équivalents de trésorerie

BFR

Correspond au Besoin en Fonds de Roulement. Il s'agit de la somme des actifs courants, hors actifs financiers courants, trésorerie et équivalent de trésorerie, diminuée des passifs courants hors dettes financières courantes et autres passifs financiers courants.

ANNEXES

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE

En millions d'euros HT 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 254,5 312,4 296,3 Résidentiel - Espagne 40,3 38,1 35,5 Résidentiel -Allemagne 19,3 66,5 51,6 Immobilier d'entreprise - France 7,6 10,0 15,1 Garages préfabriqués - Allemagne 36,8 56,2 38,5 Total 358,5 483,2 434,3

PRIX UNITAIRES MOYENS DES RESERVATIONS - RESIDENTIEL

En milliers d'euros TTC S1 2019 S1 2018 Variation France (1) 248 248 0% Espagne (2) 311 251 +24% Allemagne(3) 777 694 +12%

(1) y compris TVA de 20% ou 10% ou 5,5% (2) y compris TVA Accession de 10% (3) pas de TVA

NOMBRE DE RESERVATIONS NETTES - RESIDENTIEL

En nombre de logements S1 2019 S1 2018 Variation France 2 056 1 779 +16% Espagne 289 359 -19% Allemagne 30 40 -25% Total 2 375 2 178 +9%

SERIE DU CA DES RESERVATIONS NETTES PAR POLE PAR SEMESTRE

En millions d'euros TTC 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 441 428 509 Résidentiel - Espagne 90 55 90 Résidentiel -Allemagne 28 17 23 Immobilier d'entreprise - France 15 1 7 Total 574 501 629

CARNET DE COMMANDES PAR SEMESTRE (EN FIN DE PERIODE)

En millions d'euros HT 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 840 892 1 009 Résidentiel - Espagne 264 276 325 Résidentiel -Allemagne 160 111 82 Immobilier d'entreprise - France 75 66 57 Garages préfabriqués - Allemagne 51 43 57 Total 1 390 1 388 1 530

PORTEFEUILLE FONCIER - RESIDENTIEL

En nombre de logements 30-06-2019 31-12-2018 Variation France 15 812 16 257 -3% Espagne 953 960 -1% Allemagne 739 777 -5% Total 17 504 17 994 -3%

PORTEFEUILLE FONCIER PAR SEMESTRE (EN FIN DE PERIODE)

En millions d'euros HT 2018 2019 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 3 130 3 257 3 172 Résidentiel - Espagne 261 263 268 Résidentiel -Allemagne 431 423 416 Immobilier d'entreprise - France 200 200 219 Total 4 022 4 143 4 075

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 139-146 du Rapport Financier Annuel 2018 puissent avoir un impact sur les activités de LNC SA et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

en milliers d'euros 30.06.2019 30.06.2018 Chiffre d'affaires 434 263 358 468 Coûts des ventes (325 882) (262 560) Marge brute 108 381 95 908 Charges de personnel (30 632) (28 479) Autres charges et produits opérationnels courants (6 159) (5 487) Impôts et taxes (872) (1 045) Charges liées aux amortissements (3 465) (1 828) Sous-total Résultat opérationnel courant 67 253 59 070 Autres charges et produits opérationnels non courants 340 - Résultat opérationnel 67 593 59 070 Quote-part dans les résultats des entreprises associées (9 009) (1 729) Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 58 584 57 341 Coût de l'endettement financier brut (3 859) (1 232) Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 43 40 Coût de l'endettement net (3 816) (1 192) Autres charges financières (2 026) (2 274) Autres produits financiers 3 126 10 Résultat financier (2 715) (3 456) Résultat des activités avant impôts 55 869 53 885 Impôts sur les bénéfices (15 643) (17 082) Résultat net de l'ensemble consolidé 40 226 36 803 Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 1 163 342 Dont Résultat Net Part du Groupe 39 063 36 461 Résultat net par action (en euro) 2,44 2,27 Résultat net par action après dilution (en euro) 2,44 2,27

BILAN CONSOLIDE

ACTIF 30.06.2019 31.12.2018 en milliers d'euros Ecarts d'acquisition nets - - Immobilisations incorporelles nettes 628 426 Droits d'utilisation des actifs loués 12 700 - Immobilisations corporelles nettes 25 493 25 214 Immeubles de placement nets 20 638 19 883 Titres mis en équivalence 46 234 56 406 Autres actifs financiers non courants 78 025 77 370 Impôts différés actifs 5 246 5 640 Total actifs non courants 188 964 184 939 Stocks et encours 731 129 699 344 Clients et comptes rattachés 90 811 116 624 Créances d'impôts 714 18 573 Autres actifs courants 46 576 50 644 Actifs financiers courants 17 563 17 837 Trésorerie et équivalent de trésorerie 127 546 115 990 Total actifs courants 1 014 339 1 019 011 Total actif 1 203 302 1 203 950 PASSIF 30.06.2019 31.12.2018 en milliers d'euros Capital 16 040 16 040 Primes liées au capital 81 286 81 286 Actions propres (203) (362) Réserves et résultats accumulés 302 300 243 920 Résultat net part du groupe 39 063 98 580 Capitaux propres part du groupe 438 486 439 463 Part revenant aux intérêts non contrôlés 4 366 5 330 Capitaux propres de l'ensemble 442 852 444 793 Dettes financières non courantes 131 725 176 395 Provisions non courantes 4 519 4 395 Impôts différés passifs 41 472 42 413 Autres passifs financiers non courants 0 1 100 Total passifs non courants 177 716 224 303 Dettes financières courantes 203 700 150 997 Provisions courantes 28 279 29 363 Fournisseurs et autres créditeurs 168 082 153 247 Dettes d'impôts 11 655 7 146 Autres passifs courants 167 137 190 026 Autres passifs financiers courants 3 880 4 075 Total passifs courants 582 734 534 854 Total passif et capitaux propres 1 203 302 1 203 950

TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DE LA TRESORERIE

en milliers d'euros 30.06.2019 30.06.2018 Résultat net de l'ensemble consolidé 40 226 36 803 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 32 32 Élimination des amortissements et provisions 3 241 3 753 Élimination des profits / pertes de réévaluation ( juste valeur) (326) - Élimination des plus ou moins values de cession (802) 2 Élimination du résultat des mises en équivalence 9 009 1 729 = Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 51 380 42 319 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 3 816 1 192 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 15 643 17 082 = Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 70 839 60 593 Dividendes reçus des sociétés MEE 469 2 501 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (4 379) (10 895) Intérêts versés nets (3 221) (600) Impôts payés 6 453 (26 887) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 70 161 24 712 Investissements bruts dans les filiales en équivalence (790) (5 274) Incidence des variations de périmètre (1 579) - Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (2 746) (1 389) Acquisition d'immeuble de placement - (1 118) Acquisition d'actifs financiers (144) (57) Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 1 828 - Cession et remboursement d'actifs financiers 1 136 57 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2 295) (7 781) Transactions avec les actionnaires minoritaires - - Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (40 080) (40 099) Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées (2 129) (2 190) Acquisition et cession d'actions propres 159 - Encaissements/Décaissements provenant de nouveaux emprunts (14 920) (7 403) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (56 970) (49 692) Incidence des variations des cours des devises 1 (2) Variation de trésorerie 10 897 (32 763) Trésorerie d'ouverture 115 847 191 040 Trésorerie de clôture 126 744 158 277 dont Trésorerie de clôture actif 127 546 160 310 dont Trésorerie de clôture passif (802) (2 033) Trésorerie de clôture 126 744 158 277

