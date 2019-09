Les Nouveaux Constructeurs : Rapport financier du 1er semestre 2019

RAPPORT D'ACTIVITE DU DIRECTOIRE

AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019

Ce rapport se réfère aux comptes consolidés semestriels résumés de la société Les Nouveaux Constructeurs (LNC) et de ses filiales arrêtés au 30 juin 2019. Il rend compte de l'activité et des performances de LNC et de ses filiales au cours des six premiers mois de l'année 2019.

ACTIVITE DE LNC ET DE SES FILIALES

Principaux indicateurs - En millions d'euros (*)

S1 2019 S1 2018 VARIATION Chiffre d'affaires (HT) 434,3 358,5 21% Réservations (TTC) 629 574 10%

30-06-2019 31-12-2018 VARIATION Carnet de commandes (HT) 1 530 1 388 10% Portefeuille foncier (HT) 4 075 4 143 -2%

Les indicateurs ci-dessus ne concernent que le périmètre historique Les Nouveaux Constructeurs et n'intègrent pas ceux de Marignan. En effet, cette société, acquise en novembre 2018 dans le cadre d'une coentreprise avec le fonds d'investissement PW Real Estate Fund III, fait l'objet d'un contrôle conjoint. A ce titre, elle est consolidée dans les comptes Les Nouveaux Constructeurs par mise en équivalence.

ACTIVITE COMMERCIALE

Au 1er semestre 2019, le montant total des réservations s'élève à 629 millions d'euros ttc, en progression de 10% par rapport au 1er semestre 2018. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2 375 appartements et maisons, contre 2 178 au 1er semestre 2018, soit +9% en volume.

MONTANT DES RESERVATIONS DE LOGEMENTS

En millions d'euros TTC S1 2019 S1 2018 VARIATION Résidentiel - France 509 441 15% Dont particuliers 463 410 13% Dont ventes en bloc 46 31 48% Résidentiel - Espagne 90 90 0% Résidentiel - Allemagne 23 28 -18% RESIDENTIEL 622 559 11% IMMOBILIER D'ENTREPRISE 7 15 -53% TOTAL 629 574 10%

