LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA (« LNC ») annonce avoir signé un contrat de crédit corporate syndiqué d'un montant de 275 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans.

Ce crédit a pour objet principal le refinancement de l'ensemble des « crédits promoteurs » (prêts conclus sous forme d'une autorisation de découvert dédiée à un programme de promotion immobilière) utilisés jusqu'à présent par LNC. La mise en place de cette ligne corporate permettra à LNC d'améliorer ses modalités de financement externe et d'accompagner le développement de son activité, en lui donnant une meilleure flexibilité selon les besoins et opportunités.

Elle a été souscrite auprès d'établissements bancaires de 1er rang : BNP Paribas, Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier (SOCFIM), Banque Palatine, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Crédit Agricole de l'Ile de France (CADIF), Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Société Générale et Arkea.

BNP Paribas, SOCFIM et Banque Palatine sont intervenus en tant qu'Arrangeurs Mandatés et Coordinateurs, CACIB et CADIF en tant que Co-Arrangeurs.

LNC était conseillé par le cabinet Goodwin (Arnaud Fromion) et les prêteurs par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard et Yannick Le Gall).

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens. Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans huit des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession. Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208).

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l'adresse internet :

https://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/le-groupe/finance/

Contacts

Relations Analystes et Investisseurs

Les Nouveaux Constructeurs

Paul-Antoine Lecocq

Directeur Délégué Finances

Tél : 01 55 60 45 45

Courriel : palecocq@LNC.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59742-lnc-signature-d_un-credit-syndique-vdef.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews