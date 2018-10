Boulogne, Mercredi 24 octobre 2018 : La société Les Nouveaux Constructeurs, intervenant dans le cadre d'une coentreprise avec le fonds d‘investissement immobilier PW Real Estate Fund III, conseillé par Aermont Capital, annonce avoir signé en date du 22 octobre 2018 le contrat d'acquisition de 100% des parts de la société BPD Marignan. La coentreprise acquéreuse est détenue conjointement à 60% par LNC et 40% par PW Real Estate Fund III. L'acquisition est effectuée auprès de BPD Frankrijk, filiale de BPD Europe, appartenant au groupe néerlandais Rabobank.

BPD Marignan est un promoteur d'immobilier résidentiel et de bureaux, présent sur l'ensemble du territoire français via 14 implantations régionales. Disposant d'un portefeuille d'activité de 15.500 lots au 31 décembre 2017, BPD Marignan a vendu plus de 4 000 logements au cours de l'année 2017.

La réalisation de la transaction est soumise à l'autorisation préalable des autorités de contrôle des concentrations, étant précisé que le dossier de notification de l'opération a été déposé auprès de l'Autorité de la concurrence le 5 octobre 2018.

Sous réserve de cette autorisation, l'acquisition de BPD Marignan devrait être finalisée au 4ème trimestre 2018.

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens. Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans huit des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession. Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208).

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l'adresse internet : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html

AERMONT CAPITAL

Aermont Capital est une société de gestion indépendante, spécialisée dans les investissements immobiliers ou à composante immobilière. Aermont Capital adopte une approche opérationnelle proactive sur des investissements complexes et de taille significative, qui offrent des opportunités de création de valeur sur le moyen et long terme.

A ce jour, Aermont Capital agit comme conseil à l'investissement de 3 fonds pan-européens ayant reçu 4 milliards d'engagements en fonds propres de la part d'investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan.

Plus d'informations sur : https://www.aermont.com/about/

Contacts

Relations Analystes et Investisseurs

Les Nouveaux Constructeurs

Paul-Antoine Lecocq

Directeur Délégué Finances

Tél : 01 55 60 45 45

Courriel : palecocq@LNC.fr Relations Media

Les Nouveaux Constructeurs

Marie Mitterrand

Responsable de la Communication

Tél : 01 77 45 37 70 / 06 25 93 84 41

Courriel : mariemitterrand@LNC.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55655-communique_signature_acte_d_acquisition_de_marignan_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews