La célèbre marque US lance une veste en jean connectée.

Et si la mode vestimentaire prenait le train en marche de la mode des œuvres d’anticipation. Fashion Network annonce cette semaine la commercialisation très prochaine de la veste Trucker de LEVI’S en partenariat avec la technologie et application Jacquard de GOOGLE.

Une zone interactive (sans fil) sur la manche de la veste offre à la personne dotée d’un smartphone et d’oreillettes (à quand les lunettes…) des services agenda, météo, horaire d’ouverture de ses points de vente favoris, GPS, ou encore intégration de ses playlistes musicales. On lui signale aussi si son VTC arrive ou si elle s’éloigne de son téléphone et risque de l’oublier. Un véritable deuxième cerveau, une augmentation de neurones !

Le partenariat de GOOGLE avec LEVI’S n’est évidemment pas exclusif et le GAFA va s’associer à la marque de luxe SAINT LAURENT pour un sac à dos (la zone d’interactivité passant de la manche à la hanse), toujours d’après Fashion Network.

Après un premier lancement l’année dernière à un prix très élevé et uniquement sur son marché national, LEVI’S commercialise cette fois une veste au prix relativement abordable de 175 euros (et 200 euros pour le modèle Sherpa Trucker) et dans sept pays développés. Il s’agit des Etats-Unis, du Royaume-Unis, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Australie et du Japon. On notera que ces pays sont à fort pouvoir d’achat et/ou peuplés de passionnés de mode.

LEVI’S avait été introduit en Bourse au printemps 2019. Après des débuts difficiles, le cours de l’action est en hausse depuis deux mois. La marque fait partie du Top 300 Notoriété de Mes Marques En Bourse.