LEVI STRAUSS & CO : se renforce dans la distribution en Amérique Latine

Levi Strauss & Co a annoncé le rachat des actifs des marques Levi's et Dockers de la société The Jeans Co, un distributeur opérant au Chili, au Pérou et en Bolivie. L'enseigne américaine s'offre ainsi 80 magasins Levi's et Dockers et des enseignes multimarques. Le groupe a prévenu qu'il avait cessé d'expédier ses stocks à The Jeans Company en prévision du changement d'exploitation, ce qui devrait conduire à réduire d'environ 20 millions de dollars les produits d'exploitation du deuxième semestre.