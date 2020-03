LEVI STRAUSS : ferme ses magasins en Amérique du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Levi Strauss a annoncé qu'il fermait dès ce lundi tous ses magasins aux Etats-Unis et au Canada, respectant les recommandations des deux pays, et ce jusqu'au 27 mars prochain. Les activités en ligne ne sont pas concernées. Le fabricant de blue jeans continuera toutefois de verser les salaires aux employés pour toutes les heures d'ouvertures prévues à l'origine.Chip Bergh, CEO de Levi Strauss, a déclaré: "Nous faisons face à une pandémie mondiale sans précédent, et notre première priorité est de faire ce qu'il faut pour la santé et la sécurité de nos employés et clients".