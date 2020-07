Levi Strauss : La valeur du jour à Wall Street LEVI STRAUSS & CO pénalisé par des prévisions prudentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Levi Strauss & Co chute de plus de 8% à 12,77 dollars après la publication de prévisions prudentes pour le reste de l'année. Le fabricant de jeans a prévenu que ses ventes annuelles et ses marges seraient durement impactées par la crise du coranavirus. Le groupe de mode américain a par ailleurs rappelé aux observateurs que la seconde vague serait sociale. Il prévoit en effet la suppression environ 700 emplois, soit 15% de ses effectifs, uniquement dans ses bureaux, afin d'économiser 100 millions de dollars par an.Le groupe a pu compter sur les ventes en ligne pour limiter les dégâts du confinement. Elles ont progressé de 25% au deuxième trimestre, clos le 24 mai, dont un bond de 80% sur le seul mois de mai, en glissement annuel.Pour autant, Levi's ne se fait guère d'illusion : les soldes nécessaires pour épuiser les stocks du confinement pèseront inéluctablement sur ses marges cette année.Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la marque mythique a chuté de 62% à 497,5 millions de dollars alors que le consensus le donnait à 485,5 millions, selon Refinitiv.Sa perte nette est ressortie à 363,5 millions, contre 28,2 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte s'est établie à 48 cents par action, plus faible que prévu.