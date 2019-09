Levi Strauss : acquisition stratégique en Amérique du sud

03/09/2019 | 16:05

Levi Strauss & Co annonce avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de l'ensemble des actifs d'exploitation liés aux marques Levi's et Dockers à The Jeans Company, son distributeur au Chili, au Pérou et en Bolivie, pour un montant d'environ 35 millions de dollars.



Cette transaction comprend environ 80 points de vente.



Selon Levi's, cette acquisition doit accélérer la croissance du groupe dans la région andine et diversifier davantage l'activité, tout en créant des synergies opérationnelles.





