Levi Strauss : les actions chutent malgré les résultats

10/07/2019 | 16:45

Le fabricant de jeans, Levi Strauss & Co., a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, tirés par une forte demande, mais les actions chutent de près de 12% à la Bourse de Wall Street.



La société basée à San Francisco a déclaré que le bénéfice net du deuxième trimestre avait chuté à 29 millions de dollars, contre 77 millions de dollars il y a un an, principalement en raison des coûts de 29 millions de dollars liés à l'introduction en bourse de la société en mars.



Cependant, le chiffre d'affaires net a augmenté de 5% à 1,3 milliard de dollars en données publiées, soit une hausse de 9% à devises constantes.



Levi's a déclaré avoir généré une 'croissance générale' pour toutes ses marques, régions et catégories de produits, malgré un environnement macroéconomique 'difficile'.



La marque Levi's en particulier a progressé chez les hommes, les femmes, les grands et les petits, a déclaré le groupe.



Pour l'ensemble de son exercice 2019, la société a déclaré s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires net en devises constantes dans la partie supérieure de ses prévisions.



