Lexibook : Euroland Coporate abaisse son objectif

19/11/2018

Lexibook a publié des résultats en dessous des attentes d'Euroland Coporate avec un CA au 1er semestre 2018/19 de 6,7 ME (-48,8%), un REX de -0,5 ME (contre 0,5 ME au S1 2017/18) et un résultat net de -0,5 ME (contre 0). Suite à cette publication, Euroland Coporate confirme son conseil à l'achat et abaisse son objectif de cours à 1,20 E (contre 1,50 E).



' Ce S1 a été principalement grevé par la baisse du chiffre d'affaires des produits sous licence et la priorité donnée à la génération de la marge ' indique le bureau d'analyses.



' La forte baisse du chiffre d'affaires s'est toutefois accompagnée d'une amélioration du taux de marge de plus de 10 points à 56,8%. Les produits sous marque propre génèrent effectivement des marges solides (talkie-walkie, robots, scrabble.....) ' souligne Euroland Coporate.



Le S2 devrait toutefois bénéficier d'un chiffre d'affaires en forte hausse compte tenu du carnet de commandes enregistré (20 ME fin septembre 2018). La société indique que malgré un CA attendu en baisse sur l'ensemble de l'exercice, elle devrait renouer avec la rentabilité. L'exercice 2019/20 devrait, lui, bénéficier d'une année exceptionnelle en terme de licences.



' Suite à cette publication, nous ajustons nos attentes avec un CA de 23,8 ME (vs 26,8 ME), un REX de 0,7 ME (vs 1,4 ME) ' rajoute le bureau d'études.



