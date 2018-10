10/11/2018 : Campagne de publicité TV du robot éducatif Powerman (NEW)

Les Ulis, le 11 octobre 2018

POWERMAN®, le 1errobot éducatif de Lexibook arrive à la TV !

Lexibook® annonce le lancement de sa campagne de publicité TV sur son premier robot éducatif POWERMAN®, dont le démarrage très prometteur le positionne déjà commel'un desjouets star de Noël 2018.

Quelques semaines après son arrivée en magasins, POWERMAN® connait déjà un véritable succès sur les différents marchés où il a été lancé. Des États-Unis à la Scandinavie, en passant par la France, il surpasse les estimations de vente les plus optimisteset s'annonce comme un l'un des jouets phare de cette fin d'année.

Cette dynamique encourageante va être renforcéegrâce au démarrage d'unecampagne de publicité TV en France. Depuis hier etjusqu'au 5 décembre, elle sera diffusée sur les principales chaînes de télévision pour enfants et relayée massivement sur les réseaux sociaux dans tous les pays. Elle permettra de communiquer auprès des parents et leurs enfants de 4 à 10 ans sur la période clé qui précède Noël.

Pour répondre aux besoins de chaque marché, Lexibook a adapté POWERMAN® en 23 langues en prenant en compte les aspects culturels de chaque pays. Ce robot se démarqueainsi par son positionnement éducatif, ses nombreuses fonctionnalités et son prix de vente publicde 49.99€qui le rend accessible à tous.

POWERMAN® ouvre des perspectives prometteuses pour le groupe Lexibook qui ambitionne de devenir le leader européen sur le segment des robots éducatifs. Cette catégorie est en pleine expansion car répondant aux attentes éducatives et technologiques des enfants etparents d'aujourd'hui.

Découvrez les vidéos POWERMAN® en format 20s et 40s et disponibles dans 6 languessur lachaine YouTube de Lexibook.

A propos de POWERMAN®

POWERMAN® est le nouveau robot éducatif et interactif pour apprendre et jouer ! Un robot parlant avec plein de quiz éducatifs pré-chargés, des histoires, des blagues, des danses, des musiques, et bien plus encore. Grâce à la fonction répétition, il peut répéter ce qui lui est ditavec sa voix de robot. C'est aussi un véritable robot télécommandé que les enfants peuvent contrôler pour qu'il se déplace dans toutes les directions et même lancer des disques enmousse !

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Decotech®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour lesenfants. Ce succès s'explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l'électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie,complétée par une politique d'innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l'international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® estcoté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la sociétévend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

