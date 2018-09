12 septembre 2018: Communiqué LexiTab (NEW)

Les Ulis, le 12 septembre 2018

Lexibook® s'allie avecQwant et dévoile ses nouvelles tablettes LexiTab®

Le fabricant français de tablettes signe un partenariat avec Qwant et dévoile ses nouvelles LexiTab® 7'' et 10'' qui seront parmi les produits phares de Noël 2018.

(MFC148FR)

(MFC513FR)Lexibook® annonce la signature d'un partenariat avecQwant, le moteur de recherche européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Cet accord permettra à Lexibookd'offrir les produitsQwant dans ses tablettes, à savoir :

- Le navigateur internet sécurisé pour enfants Qwant Junior,

-La suite d'applications éducatives Les Incollables™ gratuitement, avec les packs Passions,Internet, CP-CE1-CE2 et CM1-CM2-6e..

Ce partenariat constitue une étape majeure dans la volonté des deux entreprises de créer un monde digital protégé pour les plus jeunes. Qwant Junior apporte un niveau de sécurité inégalé pour les enfants : il élimine les résultats inappropriés de leurs recherches internet, et leur faitdécouvrir les meilleurs contenus du web pour leur âge. Les applications Les Incollables™viendront quant à elles renforcer la collection de contenus éducatifs déjà proposés sur les

LexiTab.

Conçues pour les 6-14 ans, les LexiTabbénéficient déjà d'un large contenu fun et éducatif fourni clés en main. Elles se déclineront cette année en formats 7 et 10'', et seront dotées d'Android ™7.1.,ainsi que du Google Play™ pour télécharger les derniers jeux et applications du moment.

Afin d'offrir un environnement totalement sécurisé, elles accueillent une interface enfantsécurisée, avec des contrôles parentaux complets : gestion des profils, du temps d'utilisation etdes applications. Et pour plus de sécurité, les LexiTab® incluent désormais une pochette de protection silicone à bords renforcés, parfaite pour protéger la tablette des chocs.

Retrouvez les LexiTab® 7'' et 10'' en grande-distribution, magasins spécialisés et en ligne à partir de septembre 2018.

Spécifications LexiTab® 7'':Android™ 7.1-Écran tactile 7'' HD (17,78 cm)-Processeur quad core-1 Go de mémoire RAM-Caméra frontale 0,3 MP-Wi-Fi & Bluetooth® 4.0-4 Go de stockage + 32 Go via carte micro SD (non incluse)-Port micro USB,port carte micro SD, 1 prise audio-Jusqu'à 4h d'utilisation continue grâce à la batterie 2 000mAh-Inclus dans la boîte : moded'emploi couleur, câble micro USB, adaptateur secteur et pochette de protection.Prix de vente conseillé : 79,99€

Spécifications LexiTab® 10'' :Android™ 7.1-Écran tactile 10'' HD (25,4 cm)-Processeur quad core-1 Go de mémoire RAM-Double caméra (avant 0,3 MP; arrière 2 MP)-Wi-Fi & Bluetooth® 4.0-8 Go de stockage-Port micro USB, port carte micro SD, 1 prise audio-Jusqu'à 5h d'utilisation continue grâce à la batterie 4 000mAh-Inclus dans la boîte : moded'emploi,câble micro USB, adaptateur secteur et pochette de protection.Prix de vente conseillé : 119,99€

A propos de Lexibook® :Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européendes produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégieincluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant del'électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l'international et de développer la gamme des produits sous lesmarques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions deproduits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !Pour en savoir plus :www.lexibook.com

A propos de Qwant :Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen à disposer de sa propre technologie d'indexation du Web, qui protège la vie privée de ses utilisateurs en refusant tout dispositif de traçage à des fins publicitaires. Contrairement aux principaux moteurs de recherche du marché, Qwant n'installe aucun cookie sur le navigateur de l'internaute, ne cherche pas à savoir qui iln'estni ce qu'il fait, et ne conserve pas d'historique des requêtes effectuées. Doté d'une interface chaleureuse qui laisse une large place aux résultats, Qwant permet de trouver efficacement les informations recherchées sur l'ensemble du Web et des réseaux sociaux, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites et services indexés sans discrimination, sans modifier l'ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités del'utilisateur. Qwant a géré plus de 9,8 Milliards de requêtes en 2017.https://www.qwant.com