Communiqué du 15 novembre 2018: Résultats du 1er semestre 2018-19 (NEW)

Courtabœuf, le 15 novembre 2018

RESULTATS DU 1ERSEMESTRE 2018-19 :

DES DECALAGES DE LIVRAISONS AFFECTENT LE SEMESTRE. PERSPECTIVES ANNUELLES

ENCOURAGEANTES.

-Chiffred'affairesen recul sensible à 6,8M€ au S1 vs 13.3M€ en 2017en raison : oDu décalage des premières livraisons de jouets de Septembre à Octobre oDu recentrage de la stratégie commerciale sur des produits et clients à plus forte marge et de la non-reconductiond'opérations non-rentables au T2 2018-2019 oD'une absence d'actualité forte sur les licencesphares en 2018

-Résultat d'exploitationdu S1 maîtrisé à -481.8K€ contre 469,5 K€ en 2017/2018malgré l'ampleur de la baisse d'activité, grâce à la progression sensible des taux de marge et la baisse accentuée des coûts opérationnels

-Résultat net (-553.7K€) en retraitde 472 K€grâceà une progression de 607K€ du résultat financier porté par l'évolution du change.

-Perspectives 2018/2019 : oUn 2esemestre bien orienté avec un carnet de commandes annuel déjà à près de 20M€incluant la facturation du S1, confirmant une saisonnalité plus marquée cette année oUn succès attendu du robot Powerman promu par une campagne de publicité TV oRetour à la profitabilitévisé sur l'annéemalgré un CA attendu en baisse surl'exercicefiscal



Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd'hui ses états financierssemestriels non-audités pour le semestre clos au 30 Septembre 2018.

En k euros S1 2018/19 S1 2017/18 Chiffre d'affaires 6 785 13 275 Résultat d'exploitation -481.8 469.5 Résultat Net -553.7 -81.5

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « La performance du semestre porte sur la progression de la marge et l'accroissement des économies. Lerésultat reste honorable malgré le décalage des livraisons et confirme que le Groupe va dans la bonne direction. Les marques iParty® (Karaokés et produits musicaux nomades et connectés) et Decotech® regroupant les produits spécialisés sur la décoration technologique continuent à monter en puissance et viennent compenser pour partie une actualité cinématographique trèspauvre sur l'année. Nous orientons nos efforts surl'exercicesur la marge, les coûts opérationnels et la baisse du stock ».

Les chiffres clés

En k euros S1 2018/19 S1 2017/18 Chiffre d'affaires 6 785 13 275 Marge brute* 3 851 6 147 Marge brute en % du chiffre d'affaires 56,8% 46,3% Coûts opérationnels (4 333) (5 678) Résultat d'exploitation (481,8) 469.5 Résultat d'exploitation en % du chiffre d'affaires (7.1%) 3.5% Résultat financier (142) (750) Impôt 70,5 199 Résultat Net (553.7) (81.5)

Free Cash-Flow / Génération de trésorerie (1 617) 3 817 Dette nette (Dette financière-Trésorerie active) 9 786 7 768 Capitaux Propres 2 879 3 613

*Lamarge brute est le chiffre d'affaires diminué des remises de fin d'année, des achats directs,des frais accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L'intégralité des états financiers pourle semestre clos le 30 septembre 2018 est disponible dans le rapport de gestion semestriel sur le site de Lexibook.

Un chiffre d'affaires en recul

Sur le premier semestre 2018-2019, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 6.78 M€ contre 13.27 M€ aucours du 1er semestre 2017-2018, soit un recul de 48.9 %.

Cette évolution s'explique principalement par les facteurs suivants:

-Le décalage de livraisons des premières cadences de jouets de Septembre à Octobre avec plusieurs clients dont notamment Toys R Us (repris par Jellej Jouets début Octobre) ainsi que LaGrande Récré, également recapitalisée début Octobre. Ces décalages représentent environ 1.7M€et expliquent une partie de la baisse de l'activité sur le S1.

-la priorité à l'optimisation du BFR et au plan d'économies,

-la non reconduction d'opérations peu rentables,

-une activité décevante sur les produits sous licence dans une année sans réel block buster, localisée sur les propriétés Soy Luna, Chica Vampiro, Les Minions, Finding Dory, La Reine des

Neiges etStar Wars, malgré la performance de licences comme Pat' Patrouille et PJ Masks et ledécollage de la licence The Voice.

Progression du taux de marge brute à 56,8%

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d'éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :

Note s

Chiffre d'affaires net

Coûts d'achat des produits vendusMarge brute

Taux de marge bruteImpact net de change

22

Refacturations aux usines de fret aérien et de SAVMarge brute retraitée

Taux de marge brute retraitéeParticipations publicitaires Royalties

Marge 4 nets retraitée

Taux de marge 4 nets retraitée

La marge brute retraitée des effets de change progresse à 57.8 % au 30 septembre 2018 contre 42.3 % au 30 septembre 2017.

La marge 4 nets retraitée passe de 30.5 % au 30 septembre 2017 à 47.7 % au 30 septembre 2018,notamment du fait de l'évolution favorable du mix produits, de l'évolution favorable de la parité €/US$ etdes moindres ventes à faible marge sur les opérations de déstockage par rapport à 2017, grâce aux efforts sur les années précédentes pour assainir le stock.

Le Groupe a continué ses efforts de rationalisation des process et de réduction des coûts. Le niveau destocks ressort à 10.8M€ au 30 Septembre 2018 vs 9.8M€ au 30 Septembre 2017. Les stocks sont temporairement en hausse de 1M€ en raison du décalage des livraisons des premières cadences de jouetsde Septembre à Octobre.

Le résultat de ces efforts se matérialise par une masse de marge 4 nette retraitée en baisse de seulement20% en valeur absolue malgré de baisse d'activité de 49% liée pour partie à des décalages de livraisons.

Un résultat d'exploitation enretrait mais des coûts opérationnels qui restent maitrisés.

Le niveau de résultat d'exploitation, en recul de 0.95 M€, trouve essentiellement sa source dans la baisse du volume d'activité. Les économies réalisées sur les services extérieurs et les dépenses de personnel et la protection de la marge permettent de décorréler la baisse d'activité de celle du résultat. Eneffet, les efforts du Groupe pour optimiser le mix produits et le mix clients en se concentrant sur les produits et les clients les plus rentables ont permis de faire progresser la marge 4 nette consolidée retraitée du change de 30.5% à 47.7% au 30 Septembre 2018.

Au final, la protection de la marge et les économies réalisées permettent au résultat d'exploitation de s'établir à -482K€ au 30/09/2018 vs +469 K€ au 30/09/2017.

Un résultat net qui bénéficied'une couverture de change favorable

Le résultat financier, en progression de 607 K€ est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l'évolution favorable des parités USD/EUR, à hauteur de 602 K€.

Les impôts de la période représentent un profit de 70.5 K€ lié à des variations de valeur des actifs d'impôtdifférés.

Le résultat net consolidé s'élève à -553,7K€ au 30 septembre 2018 contre-81.5K€ au 30 septembre 2017

Bilan

Le niveau de stocks ressortà 10.8M€ au 30 Septembre 2018 vs 9.8M€ au 30 Septembre 2017. Les stocks sont temporairement en hausse de 1M€ en raison notamment du décalage des livraisons des premièrescadences de jouets de Septembre à Octobre. Le taux de dépréciation moyen a baissé de 6 points au 30 septembre 2018 du fait de la présence des nouveautés à livrer sur le second semestre.

Sur le S1, le Groupe a vu sa trésorerie s'éroderde 1.6 M€ dont 825 K€ ont été consacrés au remboursement de la BRED, 220 K€ au remboursement des concours OSEO et 189 K€ au service de ladette.

L'endettement net est de 9,78 M€ au 30 septembre 2018 contre 6,88 M€ au 31 Mars 2018. Cettevariation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (-220 K€), de la variation de l'affacturage (+1.55 M€), du «remboursement » en IAS 17 des nouveaux locaux de la Société LEXIBOOK (-40 K€) et de l'utilisation accrue des concours bancaires (+1.65 M€).

Perspectives 2018-2019

Sur le deuxième semestre 2018-19, Lexibook anticipe unchiffre d'affairesau moins deux fois supérieur au premiersemestre et un résultat d'exploitationlargement en hausse grâce à la progression de la marge surun volume d'affaires supérieur, et au plein effet du programme de rationalisation des coûts.

La campagne de publicité télévisée sur le robot Powerman et son succès commercial permettent à la marque de se renforcer et sont d'excellent augure pour le prochain exercice fiscal, d'autant que le Groupe présentera la semaine prochaine au salon du jouet de Deauville une collection 2019 très riche en nouveautés, compte tenu de la très forte actualité cinématographique annoncée.

Calendrier financier 2018/2019

-Chiffre d'affairesdu 3e trimestre 2018-2019 : le 15 janvier 2019

-Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2018-2019 : le 15 avril 2019

-Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018-2019 : le 30 juin 2019

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs : Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599-ALLEX ; ICB : 3743-Consumer electronics. Pour plusd'information sur la société Lexibook :www.lexibook.com.

