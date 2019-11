Communiqué du 8 novembre 2019: Rapport financier semestriel au 30 septembre 2019 (NEW)

II2. Principaux risques et principales incertitudes pour le second semestre

.

Le Groupe a procédé à une revue de ses risques dans le DDR N* D18-0599 publié le 22 juin 2018, et il considère que seuls les risques actualisés dans la note 29 des comptes semestriels peuvent avoir une importance significative sur les comptes du second semestre.

La société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

II3.Principles transactions avec les parties liées.

Il n'existe pas d'autres transactions que celles décrites dans la note 24 des comptes consolidés.

DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

III1. Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel

Le président du Directoire, Monsieur Aymeric LE COTTIER, est responsable des informations contenues dans le présent document.

III2. Attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint, présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Les Ulis, le 7 novembre 2019

Aymeric LE COTTIER

Président du Directoire

